台「一例一休」上路  6成民眾憂變相減薪

民眾抱怨「一例一休」導致沒錢又沒休

「一例一休」政策上路以來，究竟對民眾的生活產生甚麼樣的衝擊？草根影響力文教基金會24日公布最新民調，有近8成民眾感受物價上漲壓力，6成民眾認為可能導致「變相減薪」，另有4成人認為該政策對勞工工作條件沒有幫助。

草根影響力文教基金會委託波仕特線上市調網，調查1,102位20歲以上民眾，對於「一例一休」新制上路的看法。調查結果顯示，78%的民眾「感受到物價上漲」的壓力。面對各產業的服務型態有所轉變，例如週末休診、假日郵局不上班、假日不宅配等，有64%的民眾表示因此感受到生活不便利。 另外有半數民眾認為自己所從事的行業受到「一例一休」政策影響，6成民眾認為業主為求降低人事成本，會要求員工「依法休假」，導致「變相減薪」，近7成認為法規反映工時僵化、缺乏彈性，使勞雇關係陷入緊張，4成的受訪者甚至認為該政策對工作條件「沒有幫助」。

台北市前勞動局長陳業鑫表示，「一例一休」才剛上路，很多人其實還搞不清楚真正的內容，要了解該政策對民眾真正產生的影響恐怕還要再等一段時間才會更清楚；但他認為「一例一休」政策大方向是希望減少台灣勞工工時，但每個產業別有所差異，建議勞動部訂定施行細則或未來修法時一定要給予彈性空間，否則對台灣的勞動市場也不是好事。陳業鑫說：『(原音)我建議勞動部在修「勞基法」施行細則的時候，一定要廣納學界、產業界、勞資雙方的意見，儘可能讓它有彈性的空間；再來就是未來修法的方向、我建議可能要把服務業、中小企業、跟高薪的勞工應該要有專章、這三種(類別)特性不太符合我們勞基法的想像。』 陳業鑫認為，目前的狀況是休假、國定假日的加班費計算太複雜，老闆反而不准員工假日加班，結果加班費減少，員工就會感受到變相減薪，他認為不妨讓比照美國模式，不論平日或假日加班費一律用1.5小時計算，這樣不只勞資都有彈性，勞工實質上也可能領得更多。