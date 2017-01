市長艾德·穆雷競選連任——只差一個對手

(編譯:Sandy Hu) 當他開始第二輪競選的時候,西雅圖市長艾德·穆雷Ed Murray的競選銀行裡有250,000美元。此外,他還有來自勞工的廣泛支持,第一屆任期成功的規劃和運行良好的市議會。

事實上,穆雷只缺乏一個競爭對手。也沒有人會想到從一般商業團體尋找潛在候選人。「在這方面我們還沒聽說有其他的候選人」,西雅圖商會(Seattle Chamber of Commerce)通訊主任Alicia Teel說。

之前一直有被提名的議會成員:Mike O’Brien, Tim Burgess 和 Kshama Sawant——也沒有什麼競爭的可能。事實上Tim Burgess也已經完全退休不再議政。

市長的政治顧問Sandeep Kaushik正在為市長連任工作努力準備,他把即將到來的競選活動當作自己的對手來挑戰。他表示「我們還沒有看到一個有力的對手出現,但是距離競選截止也還有很長的時間

Seattle Mayor Ed Murray paused during his State of the City address, after saying the city will continue working with federal oversight to address use of excessive use of force in Seattle’s police department, calling it “non-negotiable,” Tues. Feb. 17, 2015, at City Hall.」他說。「我們假設我們會遇到強大的反對派,我們將會努力獲得選民們的支持。市長也相信,不應該想當然地認為選民一定會支持你。」

穆雷的支持者和反對者都開玩笑說市長開始為連任努力的話,就能看見預計要下雪的時候,地上會有許多的防凍鹽。因為某種程度上,前市長格雷•尼克爾斯(Greg Nickels)在2009年連任失敗就因為他的管理團隊在大雪之前拒絕撒防凍鹽。隨之而來的大雪和結冰導致西雅圖交通和運輸系統癱瘓。尼克爾斯也幾乎成為唯一一個因為正確應對大雪天氣而敗選的人。

除了防凍鹽的措施之外,穆雷和他的競選團隊正在為推行一系列政策而努力:15美金最低工資保障($15 minimum wage);學前教育計劃(the Pre-K initiative);有保障的工作時間安排法案(the Secure Scheduling)和帶薪病假條例(Sick Leave ordinances)。

雖然批評家對伯莎(Bertha)隧道挖掘機再三推遲挖掘工程持有意見,認為是對無家可歸者的不負責,還使企業主不高興,感覺他承擔不了對於西雅圖的責任,出現這些問題都是因為沒有推出其他有競爭力的候選人。

不管怎麼樣,競爭者還沒有出現。競選報名最後期限截止到八月份,一般現在這個時間是候選人探測支援率和建設參選團隊的時候。

雖然還沒有對手出現,穆雷也沒有掉以輕心。穆雷的競選團隊最近做的一項民意調查結果顯示了市長有60%的支持率,在12月時擁有價值51000美元的募集資金,這不僅僅是競選的花銷——這也是對未來可能出現的競爭對手的威脅。