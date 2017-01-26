年三十兩大華語電影 北美上映 《功夫瑜伽》《大鬧天竺》與你歡度新年

在春節除夕當天，兩齣動作歷險喜劇將在全美同步上映，同樣涉及印度題材的《功夫瑜伽》 (Kung Fu Yoga) 及《大鬧天竺》(Buddies In India) 會為西雅圖帶來賀歲氣氛，讓這個農曆新年增添一點笑聲。

由香港著名導演唐季禮執導，成龍領銜主演，《功夫瑜伽》 除了在多國如中國、印度、阿聯酋和冰島等進行拍攝，更集結了各國演員包括李治廷、曾志偉、張國立、印度影星索奴．蘇德 （Sonu Sood）、迪莎．帕塔尼（Disha Patani）、艾米拉．達斯特（Amyra Dastur）及瑜伽高手母其彌雅（Mu Qimiya）。電影揉合功夫、瑜伽，以及各地風土特色。故事簡潔，人物亮麗，場面節奏明快。

據「大唐御史王玄策出使天竺」歷史事件改編，故事結合中國與印度這兩個地方及文化背景，並把唐代中國出使天竺時士兵和寶藏神秘消失一事進行創作。主角 Jack （成龍飾）是西安兵馬俑博物館的著名考古學教授，他一直痴迷於摩揭陀國消失的寶藏。一天，來自印度的考古學美女博士Ashmita（迪莎．帕塔尼飾）及其助教 Kyra（艾米拉．達斯特飾）帶來了有關消失寶藏的重要地圖。 Jack 帶領助教小光（張藝興飾）和諾敏（母其彌雅飾），為地圖進行修復，並共同前往西藏尋找寶藏。

而另一充滿喜慶氣氛的電影《大鬧天竺》亦以印度作為拍攝背景。由黃寶強自導自演，故事講述盛唐集團總裁唐宗突然離世，他的兒子唐森（白客飾）在窮小子武空（王寶強 飾）的陪同下前往印度尋找遺囑。他們在印度巧遇忠誠卻有點自戀的朱天鵬（岳雲鵬飾）,以及美麗性感卻深藏秘密的美女吳靜（柳岩飾）,四人兜兜轉轉竟結為同盟,而最令四人不解的是為何這次取遺囑之旅凶險重重,危機四伏。他們認為遺囑之所以放在印度，應該是隱藏著不可告人的秘密。

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AMC Pacific Place 11