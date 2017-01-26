抓捕中國城-國際區搶劫犯

（編譯 秦孟渝）1月13日下午3點10分左右，中國城商貿區（CIDBIA）攝像頭捕捉到一段搶劫畫面，一名白種男性尾隨兩名年長亞洲女性，並奪走其中一名女性的錢包，導致此名女性跌倒，頭部撞向人行道地面。事件發生於S.King街，當時兩名女性正欲進入Bing Kung公寓大樓，歹徒搶劫後逃跑並進入一輛等候在街邊的車中，之後此車駛入Canton南巷。

這名嫌疑人還被發現在1月18日約晚間7：15左右搶劫了一名中年亞洲女性的錢包，地點也位於S.King街，隨後該男子向7街跑去進入一輛汽車。

嫌疑人為白種人，發色較深。事發時身著一件白色套衫和白色運動長褲。他進入的車輛是一款2013年本田思域，車輛使用臨時車牌，貼在後窗。車窗顏色為深灰色。

CIDBIA的攝像頭正好拍下了這兩起事件為同一人作案，現正設法取得更多影像資料。證據現已向西雅圖警察局盜竊偵探提交。其他資訊將向普吉灣遏制罪行局提交並在網路和電視臺公佈。

公眾應注意以下幾點：

亞洲女性已成為多數搶劫犯的目標。

在街上行走或在停車場時，不要佩戴過多首飾以免引起歹徒注意

我們推薦您將包斜挎在身上或挎在肩上，將錢包拿在手裡是最容易被搶劫的方式。

當您在街邊或人行道上行走時，將包背在靠近大樓的一側，這樣不利於歹徒搶劫。

將手機放在夾克或褲子兜中，這樣即使有人搶走你的錢包你仍然可以報警。

如果您對案件和嫌疑人有任何疑問或建議請聯繫Monica Ly，郵箱：monica@cidbia.org，電話號碼：206-382-1197 ext. 3 (辦公室)，或 206-313-7578 （手機）