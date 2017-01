總統就職典禮當日，西雅圖用行動捍衛移民權利

By Staff

(記者劉健報導)2017年1月20日,是美國候任總統特朗普宣誓就職的日子,西雅圖市政府移民及難民事務辦公室在McCaw Hall舉辦了西雅圖攜手聯合移民和難民家庭(Seattle United for Immigrant and Refugee Families)活動。本次活動有著超過800人的專業志願者團隊為西雅圖市的移民及難民提供一對一的免費服務,服務將含括口語翻譯和嚮導幫助,包括法律援助、公民權益(Know Your Rights)講座,並幫助他們填寫N-400公民身份申請/入籍申請填寫,家庭分居政策表格填寫,領事館(墨西哥)文檔填寫等等。

西雅圖市長穆雷(Ed Murray)在活動開始前的新聞發佈會上說道,將活動日期選擇在總統上任慶典當天是有深意的。移民群體是西雅圖至關重要的一份子,亦是美國人民不可拋離的一部分。西雅圖早在上世紀五十年代起就一直在為捍衛移民權利,保衛市民的自由與平等做出努力。他如是說。「我們是我們的移民和難民社區的堅實後盾,我們將繼續向全部有需要的人士提供服務。」他還承諾到,無論在首都(Washington D.C)的想法和政策是什麼,我們城市將竭盡所能保護移民,西雅圖將繼續努力成為一個Welcome City(歡迎移民城市)。

活動得到了多個市政部門及城市社區組織的傾力支持和積極參與,出席活動的還有西雅圖基金會主席Tony Mestres,西雅圖市移民及難民辦公室(OIRA)主管Cuc Vu,美國西北部移民權利項目執行董事 Jorge Baron。他們分別在致辭中對參加活動的組織與志願者們表示衷心感謝。

OIRA 的主管 Cuc Vu 在談及今天的活動時指出,這將只是開始。西雅圖將繼續推進相關計劃、活動和政策,支援我們的最弱勢鄰居們。

「在市長 Murray 的領導下,我們已準備好加強西雅圖的移民融合目標」,Vu 如是說,她本身就是一名越南難民。「對於城市來說,移民融合意味著既為合法永久居民也為無證家庭提供服務。即使是無證工作者,也在納稅,也在從事著支援振興西雅圖的工作。這個活動只是開始。」

西雅圖基金會主席Tony Mestres在講話中表示,基金會近期將提供 25,000 美元的撥款給予支持移民權益活動,並承諾至少籌集 250,000 萬美元來幫助去實現接下來的活動目標。「對於 Seattle Foundation 來說,這項工作是關於兒童和家庭的權利,以及我們社區所有居民的安全和保障」Mestres如是說。「我們社區中不應有任何孩子生活在可能與家人分離的憂慮之中,這樣的活動將鼓勵人們能夠行動起來,為社區和家庭團結作出最大努力。」

Weiyun Wang 是一名來自中國的移民,已在美國生活超過 18 年。她來到 McCaw Hall,踏上了獲得公民身份這條道路的第一步。「我非常感謝今天的活動,我終於可以得到幫助,有機會獲得夢寐以求的公民身份。每個人都熱心地提供幫助,我甚至還見到了市長,這令我感到非常激動。」

來自本地社區組織的Nigel Lou作為已經參加了西雅圖先後三次幫助移民獲取公民身份活動的志願者,接受採訪表示,在特朗普上任之際,此次活動的舉行充分表達了西雅圖市對移民重要性的肯定與捍衛移民的決心,亦能將城市對移民一直以來的友善態度傳遞給全國。目前來看,西雅圖的前景是樂觀的。特朗普也許會在聯邦移民項目減少預算,但實際上,西雅圖市政府及當地組織的努力將會扭轉局勢。

本次活動以幫助服務1,000名活動參與者為目標,在活動結束後,據主辦方統計已有超過1,200多名移民及難民參與並獲得幫助。