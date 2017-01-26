西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看音樂劇 Musical】

國王與我

日期：1月24日至2月3日

時間：7:30pm

地點：西雅圖派拉蒙劇院

詳情：http://seattle.broadway.com/

今年度西雅圖派拉蒙劇院將有強大的音樂陣容去慶祝新一年。 首先在一月份，林肯中心劇院羅傑斯和漢默斯坦正在進行巡迴演出的劇目《國王和我》，在兩位主角勞拉·凱利（安娜萊昂諾芬斯）及何塞莉安娜（暹羅國王）帶領下來到西雅圖。曾經被評價為「優質、著麗」(紐約時報)及「絕對不能錯過」的《國王和我》，今次來到西雅圖派拉蒙劇院為大家帶來十三場演出。這齣為觀眾最喜愛的音樂劇，由TonyAward® 東尼獲獎者Bartlett Sher 執導，它曾在2015年贏得四個東尼獎，包括最佳復興音樂劇。

【看舞蹈 Dance】

槍擊

日期：1月19日至2月4日

時間：7:30pm

地點：Seattle Repertory Theatre

詳情：www.seattlerep.org

圍繞 “Black Lives Matter”主題的一個舞蹈視覺劇場，探討美國多宗警察謀殺黑人案件下，司法制度能否脫離種族歧視而給受害者及其家庭一個公道，而現時到底還有多少裁判仍然站在權威的一方？編舞家/導演 Donal Syrd 透過舞蹈、文字、音樂、視覺藝術帶給觀眾最真切的感受。在簡單的對白內容中以寫實的技巧，表達出最強烈的情緒。