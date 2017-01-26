西雅圖學校如何規劃使用7400萬資金

（編譯Sandy Hu）2017年立法會議即將召開，州立法議員仍然對於如何滿足國家最高法院的全面資助K-12教育的任務存在分歧。西雅圖學校都正密切關注此事，等待立法通過。

西雅圖公立學校（Seattle Public Schools）是華州最大的校區，上週在糟糕的預算狀況下開始運作，旨在處理7400萬資金的短缺，且將短缺原因歸咎於政府官員的不作為。

助理主任（Assistant Superintendent）史蒂芬·尼爾森（Stephen Nielsen）表示糟糕的預算問題不僅僅存在於西雅圖的學校。除了國家沒有足夠的資金支持基礎教育，還有每個依靠當地稅收來支撐教育費用的校區的資金緊迫問題。

「如果每個州的徵稅是按照今天的立法機構所允許的稅率，每個以地方稅收支撐教育的學區資金都需要做一些削減」，尼爾森說，「在明年，因為立法機構幾年前頒佈的法律，被選民認可的征稅金額將會減少。」

該項法律有一個截止日期，被稱為「征稅懸崖（levy cliff）」。國家立法議員設立出來以便將學校的資助金從本地資金轉換成國家資產。

尼爾森說稅收不足和州政府資助金的缺乏造成了華州多數地區高達7400萬美元的資金短缺。

「（總計）3000萬美元是稅收損失，」尼爾森說。「此外4100萬美元與增加的成本相關，主要是受影響於每個州的法律和要求，同時還缺乏國家資助。」

在議會將徵收懸崖時限延長一年。州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）目前的預算提案包括增稅和修改州預算以此支付教育費用。尼爾森認為這個預算提案是一個積極的現象，他說：「州長的預算提案是最強的指標，這承認在很長一段時間國家對於K12項目資金不足。 我們非常高興能夠成為解決國家債務堅定和積極的第一步。」

他還表示， 此項提案有一個計畫，可以給教師支付有吸引力的工資，將教師留住在教育行業，而不至於轉行。

尼爾森說，如果州長的建議按原樣通過，它將有助於填補約2/3的西雅圖學校的資金短缺。但是，它仍然要通過持有保留意見的州立法委員。許多共和黨人反對英斯利的加稅提案。

尼爾森說：「這將意味著學校教師會減少，獲得特別項目支援的教師也會減少，我們預計將只能按照國家和合同的最低配置要求來安排學校的人員。 這樣非常不利於學生，也不利於大家的家庭，我們不想這樣做。然而，我們將必須在全區範圍內削減」。西雅圖公立學校將不填補空缺職位，隨之而來的是裁員和大量的班級規模及其他縮減。「最壞情況」預計會發生在3月份，希望在立法委員會在4月份就採取相應行動。

尼爾森還說道：「對於我們的家庭，我們的學生，我們的工作人員來說，這將是一個漫長而艱苦的夏天，因為除非我們瞭解到立法委員會對預算提案的最終決定，否則我們不會知道任何其他情況。所以我們希望他們迅速採取行動對學校進行資助」 。

尼爾森說，教育對於所有人的未來都是至關重要的，不全力支持教育事業會危害我們自己。