西雅圖市議會批准建立三個流浪者營地

（編譯 劉健）西雅圖市議會通過了市長穆雷的緊急命令-建立了三個新營地幫助無家可歸的流浪群體。

新建立的三個營地分別設立在：

– 1000 South Myrtle Street

– 9701 Myers Way South

– 8620 Nesbit Avenue North

最後一個營地臨近極光道北（Aurora Ave North），營地中有為特殊群體提供的「小房間」，主要供曾濫用藥物或酗酒成性的人使用。

住在附近的居民Tamsen Bifield說，「最令人最擔心的莫過於這些小房間，這種沒有圍欄的營地附近極有可能出現來自街頭的毒販。」

「我有很複雜的感覺，附近有很多無家可歸的人是需要一個地方去住，但是為什麼要選擇建在這裡呢？」住在附近的Ryan Trudeau说道，「相當一部分的鄰居已經同意出售他們的單位，其搬出的主要原因就是營地設置後，這個地區會變得更加的複雜且難以管理。」「我可不想增加垃圾廢品，尤其是注射毒品廢棄的各種用具。」他說道。

代表北西雅圖區的議員Debora Jurarez一直積極呼籲在該社區建立營地，她說：「反對的聲音只是少數鄰居們的意見，電話和電郵投票是以3：1的比例讚成立法的。」

不可否認的是，該委員會確實打開了修正法律的大門，計劃將在兩個地點舉行社區會議，以下為會議詳情：

喬治城社區理事會會議（Georgetown Community Council Meeting）

週一, 1月23日,下午 7時

地址：舊喬治城市政廳（Old Georgetown City Hall） 6202 13th Avenue South, Seattle. (在South Stanley Avenue & Bailey Street之間)

邁爾斯道社區理事會會議（Myers Way Community Council Meeting ）

週三, 2月1日,下午 7時

City of Seattle – Joint Training Facility, 9401 Myers Way South, Seattle.