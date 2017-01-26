雞年盛宴：你的春節食譜

在民間傳統習俗上，年夜飯除了代表一家團圓，也是一頓象徵吉祥如意的晚飯。希望吃過蒸魚後能「蒸蒸日上」及「連年有餘」，吃過年糕後能「年年高」，寓意生活及工作一帆風順，有些家庭更會吃一碗長壽麵，祈求家人身體健康，長壽百年。隨著時世變遷，各地慶祝農曆新年的方法日新月異，唯一不變的，是對與家人相處時間的一種珍重。為了迎接雞年，以下是幾款雞肉食譜，讓你在今年的年夜飯加上一點創意。

脆皮雞肉卷

材料：雞胸肉2塊、雞蛋1隻、馬蹄8個、香菇5朵、肥豬油1小塊、蔥薑適量、腐竹皮

調味料：鹽1/2茶匙、烤肉醬1/2湯匙、味極鮮生抽1/2湯勺、水澱粉1湯勺

步驟：

雞肉洗淨，去筋膜，剁成肉糜。 把馬蹄、香菇、蔥白、生薑分別切碎並加入雞肉裡 加入烤肉醬、雞蛋及調味料攪勻 把圓形的腐竹皮對半剪開，成半圓形，然後過一下水 把雞肉團成長條狀放在腐竹皮上面，然後把兩邊多出的腐竹皮往中間對折，然後緊密的捲起來 放入鍋中蒸熟，把蒸熟的雞肉捲冷卻一下，待外皮變乾 放入約7成熱的油鍋中炸至外皮金黃酥脆，撈出瀝油後，即可切塊

文昌油雞

材料：雞腿肉 、薑 10公克、大蒜 3粒

調味料：鹽 1茶匙、鮮雞粉 1/2茶匙、細砂糖 1茶匙、米酒 1湯匙、冷開水 50㏄、白胡椒粉少許

步驟：

雞腿洗淨，放入滾水中燙煮至完全熟透，撈出瀝乾水分，切塊排入盤中備用 薑、大蒜均洗淨、去皮、切碎 大碗中加入所有調味料拌勻，淋在作法雞腿肉塊上即可

椰漿紅咖哩烤雞腿肉

材料：薑20克、生抽1湯匙、蒜2瓣、芫茜2條、白芝麻1茶匙、料酒 1湯匙、花椒1湯匙、辣椒乾10隻、熟花生粒20克、雞1隻、鹽及胡椒粉適量

步驟：

預熱烤箱180度，同時預熱烤盤。雞腿兩面用歐芹、羅勒、百里香、辣椒、海鹽、黑胡椒均勻塗抹 將烤盤中火加熱（確保你的烤盤可以這麼做，或者用不銹鋼的也行），倒入橄欖油，炒香紅咖哩膏和蒜泥，隨後倒入椰漿，鋪滿烤盤底部再多一點就好，鹽調味，小火保持熱度。 加入醃製好的雞腿肉，煎至金黃色 放進預熱的烤箱，焗約10分鐘即可

秘製川味麻辣雞

材料：薑20克、生抽1湯匙、蒜2瓣、芫茜2條、白芝麻1茶匙、料酒 1湯匙、花椒1湯匙、辣椒乾10隻、熟花生粒20克、雞1隻、鹽及胡椒粉適量

步驟：