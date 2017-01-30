百慕大失蹤者穿越時空之謎：真有時空隧道？

「時空無時不在，無處不在。」這是一個哲學話題，也是人們通常最普遍的認識誤區之一。根據科學家們判定：在通古斯隕石墜落的地區、核武器實驗地區、切爾諾貝利原子能發電站附近以及其他有死亡威脅的地方，即使最精確的錶也會不準。有時發生的某種不可思議的事，好像「時間斷裂」一樣……神奇的海洋上，似乎也時時向人們展示着時間斷裂。

1981年8月，一艘名叫海風號的英國遊船在「魔鬼三角」百慕大海區突然失蹤，當時船上6人驟然不見了蹤影。

不料，時過8年，這艘船在百慕大原海區又奇蹟般地出現了，船上6人安然無恙。

這6個人共同的特點就是當時已失去了感覺，對已逝去的8年時光他們毫無覺察，並以為僅僅是過了一霎間。當調查人員反覆告訴他們已經過去了8年，最後他們才勉強接受這個事實，問當日他們都做了些什麼事時，他們無話以對，因為他們只感覺過了一會兒，似乎什麼也沒幹。

調查人員之一澳大利亞UFO專家哈特曼對此十分興奮，因為在百慕大海區失蹤的人員重新再現，這還是首次。雖然以前曾有失蹤的船隻出現，但無法弄清楚事情始末。儘管這6個人未能圓滿回答調查人員的話，但他認為，用催眠術很可能搞清他們這次奇遇的細節，從他們身上會得到驚人的發現。

這件怪事雖然出現了時間差異，這對於研究第I類世界和II類世界之間的時間差異問題是絕好的案例。也是對「時間隧道」進行研究的好素材。這是在諸多不明飛行物案例中，當事者產生時間丟失或產生衰老現象是同樣重要的案例，引起了有關科學家極大的重視。

失蹤36年的氣球再現

1954年在加勒比海，駕駛員夏里・羅根和戴歷・諾頓駕駛氣球和其他50個參賽者參加氣球越洋比賽。當時天氣晴朗，視野清晰。突然，在眾人面前，這個氣球一下子莫名其妙地消失了。

1990年，消失多年後的氣球又突然在古巴與北美陸地的海面上出現。它的出現曾使古巴和美國政府大為緊張，特别是古巴，誤以為美國派出秘密武器來進攻。

古巴飛機駕駛員真米・艾捷度少校說：「一分鐘前天空還什麼也沒有，一分鐘後那裡便多了一個氣球。」當時古巴軍方在雷達上發現了這個氣球，以為是美國的秘密武器，曾一度派飛機想把它擊落，最後大氣球被古巴飛機迫降在海上，2名駕駛員則由一艘巡洋艦救起，送到古巴一個秘密海軍基地受審。

這件怪事不但古巴人感到驚訝，連2個駕駛員諾頓和羅根也同樣感到迷惑不解。這2個駕駛員說他們當時正在參加由夏灣拿到波多黎各的一項氣球比賽。他們不知道時間已經過去了36年，他們只是感到全身有一種輕微的刺痛感覺，就好像是微弱電流流過全身一樣，然後一眨眼他們面前的一切包括大海和天空都變成一片灰白色，接著他們記得有一架古巴飛機在他們氣球面前出現。

芝加哥調查員卡爾・戈爾曾查證過羅根與諾頓的講話，他們確實在1954年參加一項氣球比賽途中神奇地失蹤，戈爾認為這氣球進入了時間隧道。「對他們來說可能只是一瞬間，可在地球上卻已過去了36年，相差很大。」因此說，這是比地球時間慢的一條神奇隧道。

類似上述的案例還可以列舉許多，其共同點就是失蹤者再現時時間變慢。但是，也有失蹤者感到時間變快的案例。

93名船員驟然衰老之謎

在百慕大魔鬼三角區出現過這樣的怪事，一艘前蘇聯潛水艇一分鐘前在百慕大海域水下航行，可一分鐘後浮上水面時竟在印度洋上。在幾乎跨越半個地球的航行中，潛艇中93名船員全部都驟然衰老了5至20年。

此事發生後，前蘇聯軍方和科學界立即開始對潛艇和所有人員進行調查，並作出3份報告。

其中研究人員阿列斯・馬蘇洛夫博士認為，這艘潛艇進入了一個時間隧道的加速管道。雖然對它仍知之甚少，不過除此之外，無其他更合理的解釋。」「至於在穿越時空之際，速度對人體有何影響，我們也知道不多，只知道對人體某些部位有影響。那些船員竟在很短時間內衰老了5至20年，卻是我們前所未見的。

該潛艇指揮官尼格拉・西柏耶夫說，當時我們正在百慕大執行任務，一切十分正常，不知什麼原因，潛艇突然下沉。它來得突然，也停得突然，接著一切恢復了正常，只是我們感覺有些不妥，便下令潛艇浮出水面。

「整個事件發生得實在太快了，我們連想一下的時間都沒有，而當時我們的領航儀表明我們的位置已在非洲中部以東，就是說與我們剛才的位置相差1萬千米。潛艇立即與前蘇聯海軍總部進行無線電聯繫，聯繫結果證實他們潛艇的位置的確在印度洋而不在百慕大。」

這艘潛艇回到黑海的潛艇基地後，艇上人員立即由飛機送往莫斯科一個實驗室接受專家檢查，結果發現他們明顯地衰老了，典型特徵是：皺紋、白髮、肌肉失去彈性和視力衰退等。從使人衰老這方面看，這的確是一個悲劇，但從科學上看，這卻是一個可喜的新發現。這些船員所經歷的事告訴我們，可能有一個比地球時間快的時間隧道。

漂流海洋45年士兵獲救

1945年，一艘戰艦觸雷，美國25名士兵漂流海上，1989年獲救。

1945年在南太平洋由於遭到日本潛水艇襲擊，與美國海軍印第安納波利斯號巡洋艦一起沉沒在大海的25名美軍士兵在1989年被菲律賓漁民救起。

當人們接到SOS求救信號後，發現這25名美軍士兵正坐在一個海軍救生艇中，在菲律賓南部的西里伯斯海漂浮。他們所在的那個區域常有神秘的失蹤事件發生，人們稱為「南太平洋魔鬼三角」，即龍三角海區。

美國海軍當局對於這批水兵的出現感到困惑不解，那些重新出現的士兵，就像45年前巡洋艦沉沒時那樣年輕。

而被救起的25名美國士兵認為自己僅漂流了9天，實際上地球時間已過去了45年。

印第安納波利斯號巡洋艦的沉沒是美軍歷史上最不幸的事件之一。當那條船秘密向沖繩島運送原子彈部件後向菲律賓開出時，突然遭到5顆水雷攔阻襲擊而沉沒大海，當時甲板上總共有1,196人。而此次海難僅有25人獲救，其餘1,171人命歸何處，尚不知曉。殺人無痕的恐怖澳洲「指骨術」對此，我們除了用時間隧道解釋外實難理解。

如果我們按照士兵所說的9天比45年來計算，當時巡洋艦的航行速度與地球自轉速度（250米／秒）相比可以忽略不計，那麼初步計算，巡洋艦假如進入了時空隧道，根據推算，那麼它起碼應達到844.9千米／秒的高速度，顯然這個速度還遠遠沒有達到光速。可惜目前做這樣的試驗尚有困難。

失蹤24年再現的漁民

1990年8月在委內瑞拉加拉加斯市的一隻失蹤了24年的帆船尤西斯號在一處偏僻海灘擱淺再現（這艘船是在24年前一次颶風中在百慕大三角區失蹤的）。帆船上3名船員由土著居民救起之後，就送到卡拉卡斯市尋求援助。

為這3個人檢查身體的醫生說：這3人雖然經歷這麼多年，但一點也沒有衰老，好像時間對他們已完全停止了。柏比羅・古狄茲醫生說，這3名船員中最老的一個在失蹤時是42歲，按理說他現在應該是66歲的老人，可是現在看起來依然像四十多歲，身體非常健康。

這3名船員之一，來自美國緬因州的職業漁民柏狄・米拿說，我們什麼也記不清啦，只知道當時起了場颶風。我們當時揚帆出海，駛向艾路巴島，希望能捕到當地盛產的馬林魚。然而忽然天色大變，轉眼漫天烏雲，電閃雷鳴，波濤洶湧，我們便立即將船向岸邊駛去，這便是我所知道的所有經歷。

「我還知道的就是我們的船隻擱淺了，當我們向那裡的土人問起時，才知道今年是1990年。最初我們還以為對方在開玩笑。我們是1966年1月6日出發的，原來打算出海捕魚7天，沒想到一去就去了24年。」

船上最年輕的19歲的提比・保利維亞說他記得遇到1966年那場颶風前，他們還捕到一條金槍魚。當他們回到岸上後，當局派人上船調查，在船艙冷藏庫中真的找到了那條金槍魚。調查人員說：「這條魚仍然十分新鮮，就好像是剛捕到的一樣。」

英國政府曾查閱1966年紀錄，證實當年確有這麼一艘帆船無影無蹤了，原因不詳。此事只能有一個解釋：帆船進入了時間隧道中，時間變慢。至於如何進入時間隧道？是否有不明飛行物在現場作怪，目前尚不可斷下結論。

與此案情頗類似的現代案例是1994年夏，一架由菲律賓起飛的客機飛往意大利，中途經過非洲東部上空時，突然失蹤了20分鐘（在雷達屏幕上消失後再現），到達意大利機場時晚點20分鐘。可是機上乘客和機組人員一無所知，每人的手錶指針也沒有晚點。該飛機是否進入時空隧道，還是受不明飛行物影響作用所致？有待探討。