習近平同黨外人士共迎新春

在中華民族傳統節日丁酉雞年春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平22日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯的問候和新春的祝福。

中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲，中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗出席。

民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席張寶文、民建中央主席陳昌智、民進中央主席嚴雋琪、農工黨中央主席陳竺、致公黨中央主席萬鋼、九三學社中央主席韓啟德、臺盟中央主席林文漪、全國工商聯主席王欽敏和無黨派人士代表郭雷、蘇士澍等應邀出席。應邀出席的還有全國政協副主席董建華、何厚鏵，已退出領導崗位的各民主黨派中央、全國工商聯原主席、第一副主席和常務副主席。

林文漪代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士致辭。她表示，過去一年，中共十八屆六中全會勝利召開，確立習近平同志為中共中央的核心、中共全黨的核心，是全國人民眾望所歸。中國共產黨始終以自身建設的突出成就引領著全民族發展進步，以人民為中心的發展思想煥發出無限生機活力。2017年是各民主黨派中央和全國工商聯的換屆之年，將把「不忘合作初心，繼續攜手前進」作為深化政治交接的關鍵，自覺維護以習近平同志為核心的中共中央權威和集中統一領導，以參政履職的優異成績，迎接中共十九大勝利召開。她還就協助參政黨加強自身建設等問題提出了意見和建議。

在聽取林文漪致辭後，習近平發表了重要講話。他強調，剛剛過去的2016年，是我國發展進程中極不平凡的一年。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中共中央團結帶領全國各族人民，齊心協力、迎難而上，「十三五」實現良好開局，朝著實現「兩個一百年」奮鬥目標又邁進了一大步。

習近平指出，過去的一年，我們對統一戰線重大工作和重點問題進行了謀劃，特別是對中共中央關於統一戰線重大決策部署貫徹落實情況開展了全國範圍的調研檢查，統一戰線呈現出團結、振奮、活躍的良好局面。各民主黨派、工商聯和無黨派人士履行職責、奮發有為，同中國共產黨一道，推動統一戰線和多黨合作事業向前發展，為改革發展穩定大局貢獻了智慧和力量。習近平代表中共中央，向同志們表示衷心的感謝。

習近平強調，2017年，我們將召開中共十九大。2017年也是實施「十三五」規劃的重要一年，是推進供給側結構性改革的深化之年。做好今年各項工作，需要中國共產黨同各民主黨派、工商聯和無黨派人士同心同德、一起奮鬥。

習近平提出3點希望。一是希望同志們積極為中共十九大召開營造良好氛圍，堅持中國共產黨的領導，深入開展「不忘合作初心，繼續攜手前進」專題教育，教育引導廣大成員增強「四個意識」，把思想和行動統一到中共中央對國際國內形勢的判斷上來，把智慧和力量凝聚到中共中央決策部署上來。二是希望同志們緊緊圍繞改革發展穩定大局履職盡責，以改革創新的精神、求真務實的作風，圍繞「十三五」規劃實施建言獻策，就貫徹落實新發展理念、經濟社會發展、全面深化改革、推動創新創造重大問題，圍繞中共中央高度重視、社會各界普遍關注、基層群眾最為關切的難點問題，深入調查研究，多謀良策、多出實招。三是希望同志們把政治交接貫穿換屆工作全過程，堅持德才兼備、以德為先的選人用人導向，做好人選醞釀、民主推薦、溝通協商、人選考察等各項工作。

習近平強調，越是任務艱巨，越要全國上下團結一心、砥礪前行。中共各級黨委要為民主黨派、工商聯和無黨派人士履行職能提供支援，認真聽取和積極採納黨外人士意見和建議，協助民主黨派加強自身建設。「虛心公聽，言無逆遜，唯是之從。」這是執政黨應有的胸襟。「凡議國事，惟論是非，不徇好惡。」這是參政黨應有的擔當。參政黨一個重要職責是讓執政黨聽到各方面聲音，特別是批評的意見。同志們要敢於講真話、建諍言，客觀反映情況。

作者：鄒偉、崔靜