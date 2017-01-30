黑龍江一三產增速超全國均值

備受國內外關注的黑龍江經濟堅定地走在轉型路上，並且開始出現了新風景。

2016年與2012年比較，黑龍江省能源工業產值減少1600億元左右，占經濟總量比重由20%下降到不足10%。但同時，全省經濟總量增加1400億元。

這一增一減，意味著黑龍江省在能源工業之外多創造了3000多億元的經濟總量，表明該省經濟結構出現實質性變化。

這一增一減，是黑龍江省推進供給側改革、大力培育新的經濟增長點的成果。近年來，黑龍江主動適應國內消費對經濟增長貢獻率不斷提升的新變化，在既有國內需求空間巨大、黑龍江又有鮮明供應優勢的高品質食品、乳製品、畜牧產品和旅遊、養老、健康、體育等產業領域持續發力，經濟發展亮點頻現。

統計和預測表明，黑龍江省一三產發展勢頭良好，連續幾年增速高於全國平均水準。

從幾個資料看龍江增長新空間

來自「大資料」的一組統計，被引用在今年的黑龍江省《政府工作報告》中：

2016年，全省機場旅客輸送量1894.9萬人次，在2015年增長14.3%的基礎上，又增長了12.7%。2015年，哈爾濱機場旅客輸送量首超瀋陽，超出137.4萬人次;2016年又超過大連，超出101.7萬人次，位居東北機場之首。

外地手機漫遊進入黑龍江用戶達到8211.3萬戶，在2015年增長31.2%的基礎上，又增長14.2%。

外地銀行卡在黑龍江刷卡交易額2302億元，在2015年增長50.1%的基礎上，又增長39.4%。

全省快遞業務量(售出部分)2.2億件，在2015年增長80.2%的基礎上，又增長了71.6%，業務量增幅排名從全國第26位躍居第4位。

來自大資料的這些小「視角」，讓人們看到了龍江經濟發生的積極變化，看到了謀發展的內生動力，帶給龍江的朝氣和樂觀可期的發展空間。

一三產增速高於全國平均水準

2016年，黑龍江省糧食綜合產能、農機化建設、規模化生產、綠色食品產業、綜合經營性合作社發展等重點領域和關鍵環節繼續保持全國領先。前三個季度，全省第一產業增長4.8%，高於全國平均水準1.3個百分點;預計全年增速高於全國平均水準，實現「十三五」良好開局。

伴隨著種植業內部結構調整的步伐，黑龍江省農業生產持續穩定，實現「十三連豐」。2016年糧食總產1211.7億斤，繼續保持全國首位，有效發揮了保障國家糧食安全「壓艙石」作用。

以市場經濟和「供給側思維」指路，黑龍江引導農民依靠「種得好」實現「賣得好」，靠「賣得好」帶動「種得更好」，通過強化行銷使農民在價值鏈上獲得更多收入，通過延伸產業鏈推動農業產業化。2016年，全省農村常住居民人均可支配收入增長6.6%，農民收入實現「十三連增」。

基於市場需求增長，黑龍江大力 推動畜牧產業發展，全省肉、蛋、奶2016年產量分別達到229萬噸、106萬噸和546萬噸，畜牧業產值1854.8億元，增加值697.6億元，畜牧業轉化糧食300億斤。

以往靠能源「一柱擎天」的龍江經濟，通過結構調整呈現多輪驅動的良好勢頭。通過培育市場有需求空間、龍江有供給優勢的新增長領域、多管道促進服務業發展，2016年前三季度黑龍江省第三產業增長8.5%，高於全國平均水準0.9個百分點，在三次產業中比重上升到59.1%;預計全年增速高於全國平均值。

旅遊、養老、健康、文化、體育等產業融合發展，使龍江各地現代服務業的亮點頻現：依託「冷資源」打造的「冰雪之冠•暢爽龍江」系列冰雪文化主題活動成為吸引國內外旅遊者的金字招牌，「冰天雪地」真正變成了「金山銀山」;2016年夏季到黑龍江省休閒度假、旅居養老的老人達到124萬人，比上年增長了90%。

2016年，黑龍江省體育產業發展迅猛，馬拉松系列賽參賽人數總計近9萬人，參與人數達20萬人，拉動經濟消費約3.5億元;全省文化產業項目開復工92個，完成投資99億元，同比增長35.4%。

以「互聯網+」為標誌的新業態、新商業模式，在龍江呈現良好發展勢頭。據統計，全省32個各類電子商務產業園入住電子商務及配套企業1368家，2016年電子商務交易額1945.8億元，同比增長13.7%。

2016年，黑龍江省主機板上市公司新增融資195億元;「新三板」掛牌企業新增39家，累計達90家，金融業發展引人注目。

創新驅動實現產業轉型升級

在油煤糧木等傳統產業集中負向拉動的困境下，黑龍江省注重把優勢資源與創新驅動相融合，確立「向高新技術成果產業化要發展」的思路，加快推進「千戶科技型企業三年行動計劃」。

2016年，全省新註冊成立科技型企業3120家，近兩年累計達5236家，形成主營業務收入500萬元以上的科技型企業1076家，吸納本科以上人才12447人;新增科技企業孵化器和眾創空間50家，累計達161家，新增在孵企業2535家。

圍繞裝備製造、新材料和綠色食品等重點產業發展中的關鍵共性技術，黑龍江省組織實施省級科研重大專案，科技支撐產業發展的作用明顯增強，2016年全省高新技術產業增加值同比增長6%。獲得2016年度黑龍江省科學技術獎勵的275個項目，近3年產生直接經濟效益1123.85億元，為龍江振興發展提供了有力的科技支撐。

最近兩年，黑龍江省連續舉辦高新技術產業創業投資大會等對接活動165次，330個項目簽約56.8億元。省科技創業投資政府引導基金吸引社會資本累計合作設立16支子基金，基金規模37億元，支援「阿爾特機器人」等38個成果產業化。

作者：范迎春