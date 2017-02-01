公雞怎知要在黎明雞啼

早在鬧鐘發明前，公雞就扮演了叫人們起床的重要角色。有新的研究顯示，公雞不需要日照來提醒它們新的一天到來，它們的生理時鐘內建清晨提醒功能。

日本名古屋大學的科學家們研究雞先天發聲的基因遺傳，像是鳴啼這種不需後天學習的行為時，他們發現公雞並不需要外界的光照來判定何時該喔喔啼。

「我們很驚訝沒人利用實驗來證明這項眾所皆知的生理時鐘現象。」名古屋大學研究生理時鐘的專家、該報告的共同作者吉村崇（Takashi Yoshimura）在電郵中說道。

光照實驗

在實驗中，吉村和研究同夥新村毅（Tsuyoshi Shimmura）將基因相近、用於實驗的雞隻，置於兩種不同的光照下。

在第一次實驗中，公雞們處在明亮和昏暗的環境下各十二個小時，為期十四天。科學家們發現這些雞會在燈光變亮前兩小時開始鳴叫。

第二次實驗中，公雞們被放在二十四小時皆昏暗的環境中十四天。吉村和新村發現雞隻們的生理時鐘變成一天23.8小時，並會在它們認為天亮的時候啼叫。

當科學家們試著利用聲音和光照來刺激公雞啼叫時，他們發現這些動物在早上的時候對光和聲音起反應而鳴啼的狀況，比起其他時段還要積極。這表示這些公雞內在的生理時鐘比起外界因素，對啼叫有更大的影響。

研究團隊也發現，這些鳥類鳴啼的時機，和它們在群體中的社會地位也息息相關。

「啼叫有宣示地盤的作用。根據我們得到的初步數據：每天早上，地位較高的公雞可以優先在破曉時啼叫，而地位較低的雞則會等到輪到它們的時候才鳴啼。」吉村說。

喬治亞大學雅典校區（University of Georgia in Athens）的鳥類賀爾蒙專家克里斯鄧．奈維拉（Kristen Navara）說，她不知道為何之前沒人更進一步研究這個現象。

「很多時候我們不會覺得近在眼前的事物有什麼好研究的，」奈維拉在電郵中如此說。她並未參與這次的研究。

舉例來說，「我們素知公雞會在破曉前鳴叫，也納悶原因，但就是從來沒有測試這究竟是其生理時鐘或是外在因素所影響。」奈維拉說，「我認為這是個有趣的研究，而且老早就該有人想到了。」