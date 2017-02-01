不覺冬天已過半了，朋友圈發了許多各式各樣的餃子圖片。吃完了冬至餃子，我就思忖著，冬天是屬於沉思的季節，是不是該寫寫冬天的節氣了？閑了好一陣子的我，寫起來似乎有些許手生，好在我寫過《春天的節氣》、《生活在秋天的節氣裡》，對寫《節氣裡的冬天》多少有了底氣，也就順著冬天的節氣順序寫起，冬天裡有：立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒等六個節氣，每個節氣裡都蘊含著不同的生活氣象。

立 冬

立冬，一聽這名字，潛意識裡就進入了冬季，其實立冬就是進入冬天的標誌。俗話說：「立冬餃子入伏面」，寓意說的是立冬處在秋天和冬天的「交子之時」，「交子」與「餃子」諧音，所以要吃餃子，傳統的妻子在每年的立冬這天都要包餃子，我吃餃子的時候對立冬的印象更深了。自從有了微信，節氣的氛圍似乎更濃厚了，記得今年立冬這天，微信朋友圈裡發過圖文並茂的立冬詮釋，十分形象地說出了「北風往復幾寒涼」，提醒朋友們「立冬」到了多加衣，立冬的節氣裡又浸潤著感情的色彩。

立冬是寒風乍起的季節，在北方，也正是「水結冰，地始凍」的月份，不覺已進入了冬季。冬天的突然降臨，引起了我的無限遐想。我在想，在這秋冬之交的季節裡，給人的感覺是，既殘留著晚秋的跡象，也有入冬的感覺，腦海裡衍生出諸多美好的想像。也就多了些意境，給思想者多了些想像、思考的空間，給百姓們多了些茶餘飯後的話題，立冬的節氣也就有了更厚重的色彩。

從思考裡走出來，走向公路，走向田野，那就不是在意識裡的「立冬」了，眼見著樹葉在飄飄落地，一片片的樹上幾乎落淨了葉子。落葉就是冬天的腳印，引領著我們向冬天出發。忽一陣風吹來，感覺就不一樣了，風裡裹挾著一股寒意，這時的風就是冬天的使者，是帶著使命來的，告訴人們：冬天到了，該加衣了，勞作了三季的人們，該掛鋤歇歇了。回憶立冬，難以收筆，原來立冬的節氣還這麼有趣。

小 雪

小雪，這個節氣還很靈驗，尤其是在我國北方，過了小雪，氣溫開始下降了，據我近年來的觀察，「小雪」日小雪，「大雪」日無雪，每當小雪這天，都會多多少少下雪，而且每次都下的是初雪，小雪，很快就融化了，這一如她的名字，也為節氣正名。我更驚歎於北方的天氣竟與小雪的節令基本一致，太靈驗了。俗話說：「小雪雪滿天，來歲必豐年。」今年的「小雪」之夜，我和妻徜徉在小城新建成的柏油公路上，一會兒，天空飄起了雪花，風吹雪舞環繞著霓虹燈，雪花變成了彩花，煞是好看，此時的我與妻已沉浸在飛雪中了，雪小下，我們慢走，雪大下，我們快走。待雪再大時，我們已變成小跑了。妻一句：「即使雪這樣下，時間長了也會濕衣服的。」我們便與飛雪道別了，回到家中，想的還是窗外的飛雪，「小雪」裡的雪花別有一番情趣。

大 雪

大雪，顧名思義，雪量大。到了這個時令，雪往往下得很大、範圍也廣，故名大雪。今年的「大雪」節氣裡，從微信朋友圈裡發來：「從天文，到大地景觀，再到人文，大雪節氣的意蘊極為豐富。大雪，像白天鵝，像棉花，像白蝴蝶，像竹席，像精靈，像隱士，像公主，像天使，像白色的帳篷，像棉花，像嬰兒……大雪給人類的精神和物質世界提供豐厚的資糧。中國人為此把雪跟祥雪和預兆相聯繫，『瑞雪兆豐年』……」有文友還寫了一首詩，名字叫《我在大雪的日子裡，想你》，可我此時的心情是：我在「大雪」的日子裡，想雪。可是，「大雪」這天，我國大多地區沒有雪，就連零星的雪花也沒飄過，徒增些許遺憾。

冬 至

冬至，是二十四節氣中一個非常重要的節氣，也是一個傳統節日，至今已有2500多年的歷史。我國古代把它當作一年中較大的節日來過，並有「冬至大如年」的說法。冬至這天，白晝被寒冷壓縮到了極限。是北半球全年中白天最短、黑夜最長的一天，也就是民間常說的「冬至長，夏至短。」、「吃了東至面，一天長一線。」過了冬至，白天就會一天天變長，陽氣回升，天地陽氣開始興做漸強，代表下一個迴圈開始，被稱為大吉之日。自冬至開始，各地也都進入了最寒冷的階段，進入了「數九寒天」的「進九」。

冬至吃水餃的風俗。每年農曆冬至這天，不管貧富，餃子是必不可少的，有種說法：「冬至到，家家戶戶吃水餃。」如今，過冬至節，從農村延伸到了城市，家家戶戶包水餃祝賀節日，使這個傳統節日越來越熱鬧了。

小 寒

據《月令七十二候集解》：「十二月節，月初寒尚小，故雲。月半則大矣。」過了小寒，就開始進入三九天了，標誌著一年中最寒冷的日子到來了，所以，稱為「小寒」。俗話說的「冷在三九」，也多在小寒節氣內，說的「數九寒天」，也多指的小寒，只有少數年份的「大寒」時節比「小寒」時節冷，因而有種說法叫：「小寒勝大寒。」

大 寒

大寒，是冬季裡的最後一個節氣，也是二十四節氣中的最後一個節氣。同小寒一樣，大寒也是表示天氣寒冷程度的節氣，「冰天雪地」、「天寒地凍」都指的這個時期。其實，民間都習慣把大寒、小寒連在一起說，因為都是寒冷差不多的節氣。譬如：「小寒、大寒，冷作一團。」「三九、四九，凍破碓臼。」都是說的大、小寒時期的寒冷程度。

冬天的節氣「冬雪雪冬小大寒」，似乎都與寒冷有關，又各有冷的特點。在這個寒冷的季節裡，熟唱老祖宗留給我們的節氣歌，再慢慢品砸著度過冬天的每個節氣，感受著不同的滋味，就能在寒冷的冬天裡過得有滋有味。

作者：喬顯德