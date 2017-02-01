白人媽媽生下膚色大不同的雙胞胎

通常雙胞胎給人的印象就是長得非常相似，簡直是一個模子刻印出來的，不過對於這名來自於伊利諾州的年輕媽媽Whitney Meyer來說，她的雙胞胎女兒長得一點都不像，就連陌生人聽到她這一雙女兒是雙胞胎時，也接連露出了不敢置信的表情，這是因為這對雙胞胎女嬰Jarani和Kalani各自擁有不同的膚色。

25歲的媽媽是白人女性，而她的男友是非裔黑人Thomas Dean，所以Jarani遺傳到爸爸的黝黑膚色，至於另一位女嬰Kalani則是遺傳到媽媽白皙的皮膚，成了醫生口中罕見的混血雙胞胎。

Whitney透露去年4月生下她們後，被女兒各自不同的膚色嚇了好大一跳，因此疑惑的詢問醫生：「為什麼Kalani的皮膚變得這麼白？看起來和妹妹一點都不像啊！」醫生對此表示：「Kalani和Jarani屬於異卵雙胞胎，這意味著她們是從兩個受精卵發育長大的，自然不管是基因組還是外貌都會有很大的差別，如果爸媽膚色不同的話，生下各自擁有不同膚色的雙胞胎機率是500分之一。」

也正是因為雙胞胎姐妹的膚色及長相不同，所以每回外出時總沒有人會相信她們是雙胞胎，即便她們打扮相同，依舊惹來其他人的質疑。

事實上，Jarani與Kalani不僅長得不像外，就連個性也天差地別，媽媽表示：「Kalani嗓門大，喜歡叫嚷，而且活潑的她更是喜歡到處爬得不停；相較於姐姐的好動，Jarani顯得內向，只喜歡被人抱抱和吃東西。」

雖然姐妹倆的長相大相逕庭，不過在成長階段能有人互相陪伴、玩樂，這童年肯定也過得多采多姿了。