【新劇推介】

24: Legacy | 24小時反恐任務: 遺產

類型：動作/劇情

頻道：Fox

首播日期：02/05/2017

故事背景設定在《24：活到另一天》(24: Live Another Day) 發生三年後，地方設置在華盛頓特區。在完成消除恐怖主義領導人 Sheik Bin-Khalid的任務後，Eric Carter (Corey Hawkins飾)回到美國發現自己及隊友成為了恐怖份子目標，誓要對他們暗殺 Bin-Khalid一事進行報復。在無處可避之下，Carter要求CTU 幫助保護他們的性命，與此同時，他正設法阻止這場在美國土地上最大規模的恐怖襲擊之一。是次劇季只有12集， Kiefer Sutherland 從男主角變成監製，預計將帶給觀眾煥然一新的感覺。

【熱播電影推薦】

Gold | 黃金

類型：犯罪冒險/劇情

導演：Stephen Gaghan

上映日期：01/27/2017

Kenny Wells (Matthew McConaughey 飾) 是一個渴望成功的探險家，他與同樣熱切的地質學家合作，開啟了一個驚人的旅程。他們在印度尼西亞未知的叢林中尋找金礦，獲得黃金很困難，但保持它更困難，他們如何能通過華爾街最強大的董事會的阻止，讓自己繼續從中獲利？電影根據1993年Bre-X礦業醜聞的真實故事而改編，主要攝影於2015年6月開始，分別在紐約市，新墨西哥州和泰國，該片更獲金球獎最佳原創歌曲提名。

【新專輯推薦】

Migos《Culture》

評分：81

風格：Rap/Southern Rap

廠牌：Quality Control

Migos 來自美國喬治亞州勞倫斯維爾（Lawrenceville）的美國嘻哈組合，成立於2009年，該組合由三個以藝名Quavo（實名Quavious Marshall），Takeoff (實名Kirshnik Ball）和Offset（實名Kiari Cephus ）成員組成。《Culture》是他們第二張發行的專輯，共有13首歌曲，其中”Bad and Boujee” 在上年10月發行後立刻登上Billboard Hot 100 之榜。音樂搖滾雜誌 Rolling Stone曾評論：「這專輯能反映 Migos 在音樂路上的進步，他們聰明地與亞特蘭大最有名的監製合作，創造出比以往更吸引的旋律。」