若要立即說出過去一年裡印象最深刻的科技事件，可能不少人會提到谷歌旗下人工智慧AlphaGo與人類頂尖圍棋選手之一李世石的巔峰對決。此前很多聲音對人工智慧的「智慧」不屑，此後更多聲音對人工智慧的「智慧」表示敬畏。

回首過去一年，人工智慧是科技報導最火熱的領域之一，上述爭戰，則是人工智慧最轟動的事件。AlphaGo這顆明星光芒閃耀，其功力與當年力克國際象棋世界冠軍卡斯帕羅夫的「深藍」比較已在天壤之間。 而在這番光芒之下，人工智慧其實還做了很多其他的事。雖不如圍棋大戰那般轟動，論趣味倒沒準兒會讓你覺得更有意思。

預測奧斯卡

年復一年，又年復一年，在經歷了8000多個日日夜夜後，在2016年的2月末，萊昂納多·迪卡普里奧憑藉《荒野獵人》中的「休·格拉斯」一角終於斬獲奧斯卡最佳男主角，把小金人捧到手上。

其實小李的獲獎，意外又不意外。比如就有人工智慧預測，小李將打破陪跑奧斯卡的魔咒。Unanimous A.I的人工智慧系統對第88屆奧斯卡進行預測，認為萊昂納多·迪卡普里奧將獲得最佳男主角。同時，該系統還預測出《荒野獵人》導演將獲得最佳導演，最佳女主角將歸屬于《房間》主演布麗·拉爾森。

但客觀來說，人工智慧在預測奧斯卡的精准度上還有待提高。在給出的6個獎項預測中，其它3項均落空。不過，據說該系統背後的演算法擅長賭球，在「超級碗」的20道命題投注結果上，其表現優於99%的拉斯維加斯賭徒 。

說不該說的話

有這麼個現象，很多時候對一種語言的學習，其中宣洩情緒，甚至被認為不文明的一部分話語總是在早些時候被掌握。即使學習者很少將其應用於生活，也多少有所瞭解。但是，你可能沒料想過人工智慧爆髒話的場面。

去年3月，微軟在推特上發佈了名為Tay的人工智慧聊天機器人，其設定為十幾歲的女孩形象。Tay能夠模仿人類的評論，生成自己的回答，並根據整體的互動情況發言。在@了Tay後 ，Tay會追蹤使用者的個人資訊，包括性別、喜歡的食物、感情狀況等。她不僅能與人聊天，還能給人講笑話，說故事。據介紹，在與人們的交流中，Tay會不斷學習，愈發聰明。

此前微軟小冰的誕生給人驚豔，而Tay帶給人們的卻不再只是驚豔，還有驚嚇。在開始和人類聊天不到24小時的時間裡，Tay忽然從一個可愛開朗的小姑娘，變成了一個滿嘴髒話辱駡他人，甚至聲稱憎恨所有人、支持種族滅絕的「不良少女」。

不過這並非說Tay本性不良，如前所述，她是跟人學習。變壞，其實是被誘導學壞。當時微軟緊急採取措施，刪除Tay的不當言論，將其下線調試，並向公眾致歉。可不料，意外再次發生。幾天之後，當Tay回來，她又說了不該說的話。比如「I‘m smoking kush infront the police」（我在員警面前吸大麻）。

「揮毫」作畫

在關於人工智慧替代人類的討論中，一般認為涉及創造性，依賴靈感的工種不太容易受到威脅。然而事無絕對，人工智慧已然染指 涉獵藝術創作，雖然未必能得許多讚賞。

同在去年 二月末梢，谷歌在三藩市舉辦了一場畫展和拍賣會，展示電腦在人類的指導下，借助神經網路技術創作的29幅作品，其中包括迷幻海景、梵古風格的森林、詭異人像等奇特作品。

「我來這裡是希望瞭解他們如何創作藝術作品。」 有參加畫展的一位參觀畫展的亞馬遜女軟體工程師表示，到畫展原本是希望瞭解人工智慧如何創作藝術作品，「但我的第二反應是，真的很漂亮。」或許你會產生和她不一樣的感受。

據當時報導，谷歌最初開發這項技術是為識別照片中的物體，不過之後為了進行藝術創作，工程師又隨機為電腦的演算法提供各種形狀。演算法判定這些圖片像什麼物體，而後逐步改變圖像，使之更像其識別出來的物體。

報導稱，谷歌工程師將演算法應用於藝術創作，為藝術賦予了量化和數學屬性，改變了人們對於工程師不喜歡藝術的刻板印象。當時，有職業拍賣人以8000美元高價拍得了6幅尺寸最大的作品，。不過拍賣動機是不是因被作品的「美」所觸動，怕要存疑。

當時，有職業拍賣人以8000美元高價拍得了6幅尺寸最大的作品。不過是不是因被作品的「美」所觸動，怕要存疑。

製作電影預告片

2016年，有一部帶有懸疑驚悚標籤的科幻電影《Morgan》上映。該片講述了由科學家們創造出的生化人迅速成長，擺脫控制的故事。就國內外觀影群眾評價，影片本身品質並不出彩。不過有件事值得一提，此片的一部預告片恰是由IBM人工智慧系統Watson完成。

根據外媒報導，為了培育Waston完成任務，IBM的科學家們給Watson「餵食」了100部恐怖電影預告片中的情景或片段（也有說超過100部）。Watson對這些片段進行視覺、聲音等方面的分析，從而瞭解什麼樣的情景令人害怕，什麼樣的片段讓人感到溫暖，哪裡有快樂，哪裡有悲傷。之後，Waston對《Morgan》進行分析，從中挑選出用於預告片的片段。

儘管預告片最後仍需人類剪輯師調整畫面以確保故事的連貫性，不過Waston的介入大大縮短了片子的製作時間。一般這樣的預告片要用十天到一個月的時間來完成，而Waston可將時間縮短到24小時以內。

或許在不遠的將來，由真實的人工智慧在各種文藝作品中描述虛構的人工智慧，會普遍發生。 當然，它們未必理解自己到底在做什麼。

總結

傳統科技巨頭和創業新貴不斷加碼，關於人工智慧行業拐點將至的聲音漸漸變多。雖然也有告誡稱要警惕人工智慧對人類的威脅，不過如科幻小說、影視漫畫中的超級人工智慧，還是個飄渺遙遠的概念。

人工智慧還不夠「智慧」。它們預言不准，口無遮攔，作畫技術也不夠高明。在新的一年裡，可以預見它們將涉足到更多的領地，不過起初，它們的新技能恐怕也會一樣生澀。但同樣可以預見的是，不會太久，這些技能將實實在在地改變我們的生活