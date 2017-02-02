By Zita Lam

華州西雅圖以北的島嶼，你曾到多少個？厭倦了城市的五光十色，有時候身體及靈魂都需要一個短途的度假之旅。何不穿越羅薩里奧海峽 (Rosario Strait)，來到島嶼上的豪華小屋和溫泉療養中心，既能探索華州海峽的領域，又能讓自己心矌神怡。單是看較著名的聖胡安島 (San Juan Island)，已經有多個稱得上數一數二的度假村，而以下介紹的地方乃是被給予相當高的評價，它們當中除了包含一望無際的海景，還有木屋、蒙古包、圓頂小屋或露營營地任君選擇，怪不得不少人也流連忘返。

Guemes Island Resort Guemes Island, Washington

從Anacortes 乘渡輪5分鐘即可到達吉梅斯島 (Guemes Isalnd)，它不但保留了一個安靜，田園和風景如畫的特點，他們的海濱度假村位因於島的北端，被森林所環繞，享有Lummi，Vendovi，Jack，Eliza和Samish 群島以及Mount Baker 的全景。度假村有 3個可愛房子，9個迷人小木屋和5個木造蒙古包。他們還提供客房休息室，木桑拿浴室，燒烤和划艇（無電機）設備，木製鹽水熱水浴缸和按摩療程。啤酒，葡萄酒，其他烈酒，煙熏三文魚，著名金槍魚，孩子們的玩具及當地禮品亦可供購買。 他們的目標是保持吉梅斯島度假村作為一個維護良好，舊風格的海濱度假勝地，為客人提供一個安靜又輕鬆的假期。

二月份優惠遊覽：http://www.guemesislandresort.com/

Doe Bay Resort & Retreat Orcas Island, Washington

Doe Bay曾經是太平洋西北地區的秘密寶石，擁有悠久和豐富多彩的歷史，以及一群來自本地和世界各地的忠實粉絲。他們的住宿帶有鄉村特式又不乏時代的觸覺，具有不同小屋、蒙古包或帳篷的類型，設有露營營地，更附有尖端桑拿浴室或浸泡浴缸設備。此外他們的 Doe Bay Café 是實行環保美食餐廳的宗旨，提供新鮮和健康的「從農場到餐桌」的多款美食。不可不提的是他們定期有活動在度假村舉行，在二月中(24-26日)他們將舉辦「音樂/藝術/文流節日」，詳情遊覽：https://doebay.com/

West Beach Resort Orcas Island, Washington

擁有世界一流的海濱小屋和別墅設備，陽光明媚的一天過去後，客人可在私人沙石海灘上觀看日落。他們還提供海景和花園小屋，房車，露營，皮划艇及獨木舟出租，多項季節性活動和豐富的海濱餐飲服務。 這個太平洋西北經驗既適合夢幻般的家庭假期，又適合浪漫寧靜的週末出走。這度假村更曾登上雜誌成為十大最適合與狗隻旅遊的地方之一。遠望平靜的海峽，如往心靈注滿溫暖的雞湯。http://www.westbeachresort.com/index.html

Snug Harbor Resort San Juan Island, Washington

位於寧靜的米切爾灣（Mitchell Bay），度假村提供全年開放的海濱住宿，包括1​​7間客艙和3間套房，不但擁有美麗的內部，還有寬敞拱形的玻璃天花板，設備齊全的廚房和不間斷的壯麗景色。度假村擁有私人碼頭，乘船來回方便快捷。他們提供皮划艇，獨木舟和自行車予客人免費使用。他們自己的咖啡室每天開放，提供一系列的咖啡飲料，當地糕點，華夫餅，湯等等。如果您正在尋找舉辦活動的地方，新的活動室可以容納多達50人。http://www.snugresort.com/