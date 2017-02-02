新年過後，給自己一個健康腸胃——10 款幫助消化的果汁

新年歡聚時大魚大肉，與親朋戚友放歌縱酒後難免腸胃不適，飽濟感覺擁上心頭，做事也使不起勁來。飲飽食醉後懂得舒緩腸道壓力尤其重要，而最好的做法是用天然水果和蔬菜汁沖洗系統中的毒素和食物殘渣，改善腸道運動，以滋補方式舒緩消化系統，更沒有任何潛在的副作用。
消化不良原因：
- 吃太辣或脂肪的食物
- 吃得太快
- 暴飲暴食
- 吃飽後直接躺下
- 過量飲酒或吸煙
- 某些藥物的副作用
症狀：
- 胃酸倒流
- 膨脹和氣體
- 便秘
- 胃潰瘍
- 膽石
- 大腸憩室炎
- 炎症性腸病
梨的纖維含量為5.5克，有助去除腸道廢物來保持消化道清潔，從而治療便秘的問題。 芹菜的不溶性纖維含量有助改善排便，其抗氧化作用降低了潰瘍和胃炎的風險。
梨- 1
芹菜- 2
姜 – 1英寸
2. 蘋果，黃瓜和生菜
蘋果裡的果膠有助改善健康細菌和微生物在腸道中的平衡，改善結腸炎，腹瀉和胃腸炎的狀況。 黃瓜不僅有助減肥，還有助消化道沖洗出毒素，從而減少胃酸倒流，胃灼熱和其他消化問題。
蘋果 – 1
黃瓜 – 1
生菜 – 1頭
茴香籽 – 1茶匙
3. 綠蘋果，甘藍和黃瓜
綠蘋果的維生素C含量有助於治療胃潰瘍的問題。 甘藍中的硫，維生素C和ω-3脂肪酸有助減少炎症對消化道的有害影響，並防止毒素在消化道中停滯。
綠蘋果 – 1
甘藍 – 5葉
黃瓜 – 1
檸檬 – 1
橙汁中的檸檬酸和抗壞血酸增加胃酸度，減少消化不良或胃部不適的機會。蘆薈凝膠中的各種酶，維生素，礦物質和氨基酸清潔消化道並從中消除食物殘留物和毒素。 蘆薈還像一種自然瀉藥，防止便秘，也提高了肝臟的代謝率。
香橙 – 2
純蘆薈汁 – 1盎司
菠菜葉 – 適量
5. 西蘭花，木瓜和薄荷
西蘭花有助抗氧化，木瓜有助於蛋白質從肉製品的分解，薄荷有助於放鬆胃肌肉，增強膽汁流動，並更好地消化脂肪。
西蘭花 – 1杯
木瓜 – 1/2
薄荷葉 – 適量
檸檬 – 1
6. 紅葡萄，圓白菜和芹菜
紅葡萄除了可改善心血管健康，其不溶性纖維更有助於治療腹瀉。
紅葡萄 – 1杯
圓白菜 – 1/4
芹菜 – 2
7. 瑞士牛皮菜，菠蘿和黃瓜
有助舒緩消化道和治療腸易激綜合徵的炎症和症狀，及通過幫助蛋白質從食物中分解和吸收來緩解胃腸道不適。
瑞士牛皮菜葉 – 5
菠蘿 – 1杯
黃瓜 – 1
紅蘿蔔促進消化器官的正常功能，有助治療與炎症相關的消化系統疾病，例如憩室炎。
番薯 – 1
紅蘿蔔 – 1
紅色甜椒 – 1
9. 皺葉甘藍，薄荷和菠蘿
皺葉甘藍是膳食纖維，維生素，礦物質和蛋白質的有益來源，有助改善整體消化系統健康。
皺葉甘藍 – 1/2
薄荷葉 – 適量
菠蘿 – 1杯
10. 西葫蘆，生菜和香橙
這配合作為一種天然瀉藥，減輕腸運動，並從結腸中去除致癌毒素，從而降低發展結腸癌的風險。
西葫蘆 – 2
生菜 – 1頭
香橙 – 1