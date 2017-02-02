新年過後，給自己一個健康腸胃——10 款幫助消化的果汁

新年歡聚時大魚大肉，與親朋戚友放歌縱酒後難免腸胃不適，飽濟感覺擁上心頭，做事也使不起勁來。飲飽食醉後懂得舒緩腸道壓力尤其重要，而最好的做法是用天然水果和蔬菜汁沖洗系統中的毒素和食物殘渣，改善腸道運動，以滋補方式舒緩消化系統，更沒有任何潛在的副作用。

消化不良原因：

吃太辣或脂肪的食物

吃得太快

暴飲暴食

吃飽後直接躺下

過量飲酒或吸煙

某些藥物的副作用

症狀：

胃酸倒流

膨脹和氣體

便秘

胃潰瘍

膽石

大腸憩室炎

炎症性腸病

1. 梨，芹菜和姜

梨的纖維含量為5.5克，有助去除腸道廢物來保持消化道清潔，從而治療便秘的問題。 芹菜的不溶性纖維含量有助改善排便，其抗氧化作用降低了潰瘍和胃炎的風險。

梨- 1

芹菜- 2

姜 – 1英寸

2. 蘋果，黃瓜和生菜

蘋果裡的果膠有助改善健康細菌和微生物在腸道中的平衡，改善結腸炎，腹瀉和胃腸炎的狀況。 黃瓜不僅有助減肥，還有助消化道沖洗出毒素，從而減少胃酸倒流，胃灼熱和其他消化問題。

蘋果 – 1

黃瓜 – 1

生菜 – 1頭

茴香籽 – 1茶匙

3. 綠蘋果，甘藍和黃瓜

綠蘋果的維生素C含量有助於治療胃潰瘍的問題。 甘藍中的硫，維生素C和ω-3脂肪酸有助減少炎症對消化道的有害影響，並防止毒素在消化道中停滯。

綠蘋果 – 1

甘藍 – 5葉

黃瓜 – 1

檸檬 – 1

4. 香橙，蘆薈和菠菜

橙汁中的檸檬酸和抗壞血酸增加胃酸度，減少消化不良或胃部不適的機會。蘆薈凝膠中的各種酶，維生素，礦物質和氨基酸清潔消化道並從中消除食物殘留物和毒素。 蘆薈還像一種自然瀉藥，防止便秘，也提高了肝臟的代謝率。

香橙 – 2

純蘆薈汁 – 1盎司

菠菜葉 – 適量

5. 西蘭花，木瓜和薄荷

西蘭花有助抗氧化，木瓜有助於蛋白質從肉製品的分解，薄荷有助於放鬆胃肌肉，增強膽汁流動，並更好地消化脂肪。

西蘭花 – 1杯

木瓜 – 1/2

薄荷葉 – 適量

檸檬 – 1

6. 紅葡萄，圓白菜和芹菜

紅葡萄除了可改善心血管健康，其不溶性纖維更有助於治療腹瀉。

紅葡萄 – 1杯

圓白菜 – 1/4

芹菜 – 2

7. 瑞士牛皮菜，菠蘿和黃瓜

有助舒緩消化道和治療腸易激綜合徵的炎症和症狀，及通過幫助蛋白質從食物中分解和吸收來緩解胃腸道不適。

瑞士牛皮菜葉 – 5

菠蘿 – 1杯

黃瓜 – 1

8. 番薯，紅蘿蔔和甜椒

紅蘿蔔促進消化器官的正常功能，有助治療與炎症相關的消化系統疾病，例如憩室炎。

番薯 – 1

紅蘿蔔 – 1

紅色甜椒 – 1

9. 皺葉甘藍，薄荷和菠蘿

皺葉甘藍是膳食纖維，維生素，礦物質和蛋白質的有益來源，有助改善整體消化系統健康。

皺葉甘藍 – 1/2

薄荷葉 – 適量

菠蘿 – 1杯

10. 西葫蘆，生菜和香橙

這配合作為一種天然瀉藥，減輕腸運動，並從結腸中去除致癌毒素，從而降低發展結腸癌的風險。

西葫蘆 – 2

生菜 – 1頭

香橙 – 1