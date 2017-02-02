ACT 劇場邁進無障礙服務，新裝置予聽障及失聰人士同享表演

By Zita Lam

西雅圖 ACT 劇場近日宣佈，將於2017劇季開始增設 Figaro MobiTxt®字幕系統，讓聽障及失聰人士能成為觀眾一份子。如在3月上演的 Tribes 等主舞台製作會包含多個提供字幕服務的表演。由文化藝術辦公室資助，這永久安裝的系統會接駁到連接在座位手臂上的iPad，字幕會跟據現場表演而人手操作，以防止對白及字幕不一的情況。觀眾亦可以隨意更改格式、字體大小及顏色，而且熒幕只顯示於有需要人士，有助減低對他人的影響。

ACT 總經理 Becky Witmer 為這變更感到興奮：「由於我們的空間性質很獨特，是一個圓形和推力形狀的劇院 。我們很高興能找到這個字幕選項，同時我們都非常自豪能夠提供這種先進的無障礙系統。」

此外，ACT 還擔任協助聾人聚光燈（Deaf Spotlight）的重要角色。聾人聚光燈是一個為支持太平洋西北地區聽障及失聰人士而設的組織，一直以來鼓勵他們的創作及保障他們的需求能被滿足。組織執行董事Patty Liang說：「不是所有的戲劇公司都願意在支持平等戲劇體驗上作出貢獻。ACT 卻提供多元化選項：他們在不同日期及時間的表演附上手語服務(ASL)，並在多個演出加上字幕，讓社區有足夠的自由度去選擇。」

以即將上演的Tribes 為例，在得到Nesholm家庭基金、Sheri和LesBiller家庭基金及藝術與文化辦公室的支持下，大大增加ACT普及聽障/失聰劇場的可行性。更值得一提的是，這齣圍繞一個失聰男士與其混亂家庭的故事是由失聰演員Joshua Castille擔任主角。有關 ACT FigaroMobiTxt®字幕系統，可遊覽 www.acttheatre.org 。

Tribes 部落

曾獲戲劇台獎 (Drama Desk Award) 的傑出戲劇，部落是一個愛，家庭和發現自己聲音的故事。「你會發現自己徘徊在兩個世界之間的搖擺橋上」紐約時報指。

故事主人翁 Billy 生活在一個理智、混亂又尖酸刻薄的家庭之中，爭論和侮辱是每一天都會在餐桌旁發生的事，然而Billy 卻一直默默地觀察著，因為他出生以來就無法聽得見。 他看似已適應這生活方式，直至Sylvia這個年輕女士出現在他生命中，完全顛倒他的世界。部落是以未經過濾的機智，以咆哮的速度，探討自我認同的鬥爭和真正被理解的意義。所有表演場次將提供字幕系統，而手語服務適用於以下日期：3月16日(7:30pm)、3月25日(8pm)及3月26日(2pm)。