SPU邀請市民幫助公共事業部門升級業務規劃

（編譯 秦孟渝）西雅圖公共事業部門（Seattle Public Utilities 簡稱：SPU）現正升級其戰略業務規劃（Strategic Business Plan 簡稱：SBP），以期帶給用戶更好的體驗。

三年前SPU實行了一系列全面深入的改革，近期SPU向公眾公示了他們的6年計畫，以兌現他們向用戶許下的承諾：提供最高效和富有前瞻性的服務，將西雅圖打造成最適宜居住的城市。

為了幫助SPU6年計畫順利進展，建立行業服務標準，用户通過向專業小組回饋意見，參與公共會議以及通過線上問卷等方式為SPU提供了非常寶貴的意見和建議。市議會也在2017年對6年計畫做了回顧和計畫升級，以應對無法提前預料到的變化。現在，SPU為了第二個6年計畫積極徵詢公眾意見。

第二個6年計畫將為SPU提供工作方向，以及針對幾個西雅圖正面臨的重要議題徵求意見：

為推進城市關鍵基礎設施建設做好分內工作，包括升級雨水和飲用水系統，升級地震相關應對設施。

支持清潔城市項目（Clean Cities Program），保持城市乾淨和安全。SPU為此會清理不合法的垃圾堆放場所，清潔道路垃圾和針頭，阻止和清理街頭塗鴉。

按照州和聯邦條例要求，阻止暴雨雨水和下水道污水流入小溪，湖泊和普吉灣水域。

SPU即將在網路問卷和社區公共會議中徵詢大眾意見的問題有：

未來我們應該如何規劃？

我們如何改進服務？

如何應對不可預知的費用增加——交通項目，城市清潔項目，監管費用和財政預算流失等並沒有計畫在最初方案中的費用？

通過以下方式你也可以參與進來：

線上答問卷。登陸：https://www.surveymonkey.com/r/GSJLGL8，填寫線上問卷，瞭解更多SPU提供的關鍵公共事業服務，以及分享你的意見和建議。

參加SPU在西雅圖地區6個社區召開的工作論壇。前往離你最近的一個社區參加SPU舉行的社區會議，告訴我們你的想法：

2月2日,2017，上午 8:30 – 10:30時(僅限企業和開發商, RSVP)，Seattle Metropolitan Chamber of Commerce，1301 5th Ave., Suite 1500, Seattle, WA 98101

2月4日, 2017, 上午9-11時，Magnuson Park Community Center，7110 62nd Ave NE, Seattle, WA 98115，現場配有中文，越南語和西班牙語翻譯

2月7日, 2017, 下午5:30-7:30時，SPU’s North Transfer Station，1350 N 34th St, Seattle, WA 98103，現場配有越南語和西班牙語翻譯

2月8日, 2017, 下午6-8時，Youngstown Cultural Arts Center，4408 Delridge Way SW, Seattle, WA, 98106，現場配有柬埔寨語，越南語和西班牙語翻譯

2月11日, 2017, 上午10:30時-12:30時，Asian Counseling and Referral Services，3639 Martin Luther King Jr Way S, Seattle, WA 98108，現場配有越南語，菲律賓語和中文翻譯

西雅圖公共事業折扣計畫（Utility Discount Program）每年向9000個西雅圖住房救助組織提供高達1200萬美金，這項計畫向經濟困難的家庭提供公用帳單費用減半優惠。現今此計畫已經接受3萬使用者家庭註冊，這個數字在2014年的時候只有1.4萬。

瞭解更多西雅圖公共事業部門資訊，請登錄：www.seattle.gov/util.

SPU推特帳號： www.twitter.com/SeattleSPU.

SPU為西雅圖居民提供一些列重要服務，致力於將西雅圖打造成最適宜居住的城市。例如SPU為居民提供純淨的山泉，垃圾處理水準領先全國，建立良好的下水道和排水系統以保護本地水路。這些公共事業不僅保護了個人健康更維護了自然環境良性發展。