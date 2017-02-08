元宵節是中國的傳統節日，所以全國各地都過，大部分地區的習俗是差不多的，但各地也還是有自己的特點。

吃元宵

正月十五吃元宵，「元宵」作為食品，在中國也由來已久。宋代，民間即流行一種元宵節吃的新奇食品。這種食品，最早叫「浮元子」後稱「元宵」，生意人還美其名曰「元寶」。元宵即「湯圓」以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黃桂、核桃仁、果仁、棗泥等為餡，用糯米粉包成圓形，可葷可素，風味各異。可湯煮、油炸、蒸食，有團圓美滿之意。陜西的湯圓不是包的，而是在糯米粉中「滾」成的，或煮司或油炸，熱熱火火，團團圓圓。

觀燈

漢明帝永平年間（西元58──75），因明帝提倡佛法，適逢蔡愔從印度求得佛法歸來，稱印度摩喝陀國每逢正月十五，僧眾雲集瞻仰佛舍利，是參佛的吉日良辰。漢明帝為了弘揚佛法，下令正月十五夜在宮中和寺院「燃燈表佛」。此後，元宵放燈的習俗就由原來只在宮廷中舉行而流傳到民間。即每到正月十五，無論士族還是庶民都要掛燈，城鄉通宵燈火輝煌。

元宵放燈的習俗，在唐代發展成為盛況空前的燈市，當時的京城長安已是擁有百萬人口的世界最大都市，社會富庶。在皇帝的親自倡導下，元宵燈節辦得越來越豪華。中唐以後，已發展成為全民性的狂歡節。唐玄宗（西元685──762）時的開元盛世，長安的燈市規模很大，燃燈五萬盞，花燈花樣繁多，皇帝命人做巨型的燈樓，廣達20間，高150尺，金光璀璨，極為壯觀。

宋代，元宵燈會無論在規模和燈飾的奇幻精美都勝過唐代，而且活動更為民間化，民族特色更強。以後歷代的元宵燈會不斷發展，燈節的時間也越來越長。唐代的燈會是「上元前後各一日」，宋代又在十六之後加了兩日，明代則延長到由初八到十八整整十天。

到了清代，滿族入主中原，宮廷不再辦燈會，民間的燈會卻仍然壯觀。日期縮短為五天，一直延續到今天。

燈在台灣民間具有光明與添丁的涵義，點燃燈火有照亮前程之意，且臺語燈與丁諧音代表生男孩，因此往昔元宵節婦女都會刻意在燈下游走，希望「鑽燈腳生卵葩」（就是鑽到燈下遊走，好生男孩）。

走百病

元宵節除了慶祝活動外，還有信仰性的活動。那就是「走百病」又稱「烤百病」、「散百病」參與者多為婦女，他們結伴而行或走牆邊，或過橋過走郊外，目的是驅病除災。

隨著時間的推移，元宵節的活動越來越多，不少地方節慶時增加了耍龍燈、耍獅子、踩高蹺、劃旱船扭秧歌、打太平鼓等活動。

逐鼠

這項活動主要是對養蠶人家所說的。因為老鼠常在夜裡把蠶大片大片地吃掉，人們聽說正月十五用米粥喂老鼠，它就可以不吃蠶了。於是，這些人家在正月十五熬上一大鍋粘糊糊的粥，有的還在上面蓋上一層肉，將粥用碗盛好，放到老鼠出沒的頂棚、墻角、邊放嘴裡還邊唸唸有詞，詛咒老鼠再吃蠶寶寶就不得好死。

迎紫姑

紫姑是民間傳說中一個善良、貧窮的姑娘。正月十五，紫姑因窮困而死。百姓們同情她、懷念她、有些地方便出現了「正月十五迎紫姑」的風俗。每到這一天夜晚，人們用稻草、布頭等扎成真人大小的紫姑肖像。婦女們紛紛站到紫姑常做活的廁所、豬圈和廚房旁邊迎接她，像對待親姐妹一樣，拉著她的手，跟她說著貼心話，流著眼淚安慰她，情景十分生動，真實的反映了勞苦民眾善良、忠厚、同情弱者的思想感情。