東學西漸 – 考入心儀大學 你的對手是誰?

大學收生競爭激烈，人所共知，但是在競爭下如何知己知彼，在資訊流通甚至出現大量假資訊的環境下，反而變得日漸困難。筆者這個星期就和大家討論一下如何解讀大學收生背後的競爭，並釐清一些常見的誤解。

我們先來說一下考入心儀大學，學生的對手到底有誰。有不少國際留學生都以為他們的競爭對手自然是本地學生。其實，在美國大學的收生系統內，本地學生和國際留學生一直都是分開招收的。因此，本地留學生的錄取實際上不絕對為國際留學生的錄取帶來影響。實際情況要視乎學校的政策。以華盛頓大學為例，大學學生當中71%是華盛頓州居民，本州居民錄取率大概是65%。但是國際留學生只佔華盛頓大學大約15%，國際留學生錄取率也是大概15%。這個錄取率上的分別，並不一定是本地學生成績比較有優勢，而是學校有政策要錄取比較多華盛頓州本州居民，而招收外國留學生則比較隨意。在這個情況下，學校要見到國際留學生學生非常優秀才會考慮招收。但是，現在不少人也看得出，國際留學生現在要考入美國大學實際比以前容易。出於財政理由，不少學校也開始開放政策，願意招收更多外國留學生，增加學校收入。

那國際留學生的實際對手是誰？學校在審核國際留學生申請，其實會與來自同一國家的學生比較。這個情況在碩士班和博士班招生尤其明顯。因此我們可以說，國際留學生的實際對手是自己本國人。這個聽起來有點匪夷所思，但其實與美國大部分學校的政策緊密相關：美國國策基本上奉行多民族共融(diversity)原則，意思是社會和學校都必須要有不同種族的學生，以確保不同種族的人都有透過教育達到向上流動的機會。在這個情況下，學校在招生時會比較來自同國的學生，目標是取錄每個國家的精英。因此，學校招生就有可能出現一個情況：兩個成績和背景相約的學生，同樣申請一所學校，學校最後會錄取來自國家較小或者國家較少人出國的那位學生。

這樣聽起來，學校取錄與否好像有很多運氣成份。但有一點值得學生們謹記：學生爭取入讀心儀學校的同時，其實學校之間也為學生競爭。學校招生處都明白好的學生才是學校最重要的資產，因此現在有不少學校各出奇謀，吸引精英入讀。因此，學生不需要覺得自己處於被動狀態。細心挑選適合自己的學校，思考學校的配套怎麼可以令自己成長，才是最重要的。

作者簡介：

michelleMichelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。