【新劇推介】

Riverdale 河谷鎮

類型：懸疑/青春連續劇

頻道：CW

首播日期：01/26/2017

由漫畫改編，故事以河谷鎮作為背景，而當中深受歡迎的角色 Archie、Betty和Veronica 將會與他們的朋友展開一系列的搜查。看似完美平靜的小鎮，現實中卻隱藏了黑暗又神秘的迷團，男主角 Archie 本來是一個性格開朗的陽光男孩，卻在受到父母和墜入三角戀情的各種壓力下，漸漸變成另一個人， 同學 Jason Blossom 意外身亡後，一切都變得不像從前。

【熱播電影推薦】

Lego Batman Movie

樂高蝙蝠俠電影

類型：動畫/喜劇

導演：Chris McKay

上映日期：02/10/2017

《樂高蝙蝠俠電影》是2014年《樂高電影》的續集，是次故事專注於DC漫畫角色蝙蝠俠，由Will Arnett，Zach Galifianakis，Michael Cera，Rosario Dawson和Ralph Fiennes等主要聲演。在Gotham市中正醞釀著很大的變化，如果蝙蝠俠想要從小丑的敵意收購中拯救城市，必須放棄獨來獨往的習慣，並學懂團隊合作和友誼的重要性。電影率先在1月29日在愛爾蘭播映，將在2月10日正式在全美上映，並提供IMAX選項。在電影評論網站 Rotten Tomatoes 上，《樂高蝙蝠俠電影》已獲得97%正面好評，它的平均分數為7.7/10，成為不少家庭或樂高愛好者週末電影首選之一。

【新專輯推薦】

Tinariwen《Elwan》

評分：86

風格：International

廠牌：Epitaph

自從來自馬里(Mali) 的圖阿雷格 (Tuareg) 結他樂隊Tinariwen 在國際流派界廣受認識近20年，在每一張新專輯裡邀請搖滾音樂家嘉賓已成為了這樂隊的一種儀式。這一次在他們第八張音樂大碟 Elwan (大象)，請來 Kurt Vile，Mark Lanegan（前身為 Screaming Trees成員），Alain Johannes（前身為Queens of the Stone Age 成員）和結他手Matt Sweeney聯合錄製，帶給聽眾混合沙漠風情及現代的搖滾之聲。樂隊的節奏靈感來自駱駝的步態和聲明的詩歌，內容多圍繞圖阿雷格人民在各個撒哈拉國家所面對的政治和社會平等的鬥爭。在過去的專輯中，該樂隊的抒情主要集中在圖阿雷格的文化和人民脆弱的未來。沙漠本身 – 不僅僅是一個背景，更是他們的歌曲中的主題。在近年戰爭和腐敗的政治背景下，Tinariwen的歌曲隱涵了悲痛之情卻不失尋找絕望中曙光的信息。