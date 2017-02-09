大學城區U District改造大計劃惹爭議

（編譯Sandy Hu）The Ave(大道), 在西雅圖当地人称为University Way Northeast的地方，华盛顿大学的學生和他们的教授在這裡談天說地，附近居民和无家可归的青少年們也在這喝著咖啡，分享美食。最近，因為Sound Transit在大學城建造了新的輕軌站，市議會認為可以允許在這個區域附近建造更高的建築物，這一計劃令許多小企業主開始擔心.

有超过50个其他企业主要求理事会在他們能夠找到計劃潛在危險之前推迟投票通過此項提議。因為他们担心新計劃將強制拆除现有建筑物和提高租金。Big Time Brewery的店主Rick McLaughlin說，「雖然大學城區可能有點小，但是我們的生意非常好。小商鋪就是鄰里凝聚的靈魂。」Sweet Alchemy Ice Creamery的店長Lois Ko表示说，她不認為應該抵抗升級區域（upzone）建設，希望這個變化可以給大學城區帶來更多在這區域生活的人，更多客源，並提供更多的就業機會。也有改造支持者堅持認為，升級改造不會讓U區里那些，由世界各地移民經營的有特色的餐館消失。她說「現在大多數客戶群都是學生，到夏季和冬季的時候生意就會冷清，如果這裡人流量增加，那麼我們全年都會有很好的營業額。」

城市规划师Dave LaClergue表示，The Ave區域的重建不一定建設升級區域，至少目前來說，升級區域建設需要开发商來建造经济适用住房。也有企業主表示有疑問，許多企業主有租賃義務，會要支付房東的財產稅，升級改造的話需要支付的費用就會更高。這樣很多小企業就會因為成本太高而被迫離開。

负责赔偿的理事会成员说他们正在想辦法解决这些问题。上个月，他们讨论了升級區域建設修正案，以此來帮助小企业。一项修正案将把The Ave的建築最高高度要求提高到75英尺，而不是原來計劃的85英尺，另一項将對新的建筑宽度提出限制，這樣就會形成小的零售空間的需求。

理事会成员Rob Johnson是土地利用委员会主席，現在是U區代表，他支持升級改造計劃。他表示，升級改造提供了很多機遇。明年其他社區改造時，市議會將再次到地考察。

大學城區的业主們已聘请前委员会成员Peter Steinbrueck对该社区数百家企业进行全面调查。Steinbrueck說他想知道的是，這區域里有多少僱員，有多少小企業是移民所經營的，以及相關的其他數據。Scarecrow Video的管理人員凱特·巴爾（Kate Barr）说，市政应该已经做過企業主們希望做的調查，「当我们没有适当的数据时，我们如何做出决定？」巴爾说，「发展不应以牺牲传统业务为代价，我们不是只是憑空想象來试图阻止变革的潮流，我们想要一个可持续的发展道路」。