市長穆雷Murray和市議員 González 有關 Welcoming City（歡迎城市）決議的聲明 

西雅圖市（2017 年 1 月 30 日）市長愛德華·穆雷（Edward Murray）和市議員羅雷娜（ M. Lorena González）（全市第 9 席位）在市議會全票（9-0）通過確認City of Seattle（西雅圖市）承諾成為 Welcoming City 的決議後，發出以下聲明：

市長 Murray 說：「在 Trump 總統當選後的第二天，我鄭重宣告西雅圖市將繼續成為所有移民和難民的歡迎城市。五分之一的西雅圖居民在美國境外出生，我們的公立學校學生講 120 多種語言。我們必須確保團結一致，保護成為憎恨和歧視目標的社區。此項決議發出一條明確的訊息，本市是所有居民的盟友，無論他們是何種國籍、信仰、性別、性取向或移民身份。」

市議員 M. Lorena González 說：「City of Seattle 依賴自己的移民和難民居民促進我們的經濟發展和文化繁榮。當我們努力接納和支持我們的移民和難民鄰居，而不是因為其國籍孤立和懲罰他們時，西雅圖才能繁榮昌盛。我們承諾與成為 Trump 政府攻擊目標的人肩並肩地站在一起，抵制他的恐嚇我們放棄我們的包容和機會價值觀的企圖。今天，市議會全體議員保證，City of Seattle 是一座 Welcoming City，我們將作出一切必要的努力保持下去。」

2016 年 11 月，市長 Murray 簽署了一份 Executive Order（行政令），指示市政府僱員不得詢問居民的身份，重申向所有的居民提供所有市政府服務，並成立包容與公平市政府內閣，負責協調保護西雅圖居民公民自由和民權的工作。此外，市政府還撥出 $250,000，以滿足在西雅圖公立學校註冊的未經授權的移民學生及其家人的需求。

一月初的時候，Office of Immigrant and Refugee Affairs（移民與難民事務辦公室）舉辦了幫助移民居民提交規劃申請、移民律師提供法律諮詢、為與家人分離的家庭提供填寫法律表格協助和提供在墨西哥領事館辦理文件服務的座談會。在座談會舉辦期間有 750 人擔任義工，為 1,000 多名移民和難民服務。如有疑問可根據以下方式聯繫市長辦公室。

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Benton Strong，市長通訊主管電話：206.684.8379，電郵： Benton.Strong@seattle.gov

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