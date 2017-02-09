文 | 陸雨陽

二月三日， 由約翰• 朗（John Langs）執導的戲劇作品 「櫻桃園」在西雅圖ACT劇院隆重上演。 「櫻桃園」作為著名俄羅斯戲劇家契訶夫五部多幕劇的最後一部，前後多次被各國導演改編，這次約翰•朗導演帶領「海鷗項目組」的演員們為西雅圖市民帶來了一場精美絕倫的戲劇表演。

開幕前，導演親臨現場對話到場觀眾，介紹該劇是一部過程輕鬆搞笑但結局亦令人感到心酸的作品，他希望在場觀眾可以全身心投入到戲劇中去。的確，剛一開場，男主角羅巴辛（Brandon Simmons）睡在躺椅上被夢魘纏身的誇張表演，和被火車鳴笛聲驚醒後冒冒失失的動作就令觀眾們捧腹大笑。女主角櫻桃園園主柳博芙（Julie Briskman）領著哥哥女兒們回家後，在鋪滿象徵美好脆弱回憶的櫻花花瓣的舞台上，小女兒安雅（Anya）與屬於不同階級的大學生上演了唯美而又搞笑的愛情故事，安雅一心傾慕著滿口崇高理想卻認不清現實的大學生特洛飛莫夫（Spencer Hamp），兩人看似談情說愛實則雞同鴨講的場景令人感到好笑又心酸。而女主角柳博芙完全沒有作為沒落貴族的覺悟，在國外為了虛偽的愛情揮霍完祖上的財產後不得不把代表童年回憶的櫻桃園賣給了瞧不起的園丁兒子羅巴辛。從來都驕奢淫逸又天真爛漫的貴族代表柳博芙親手讓心愛的櫻桃園落入他人之手。成功翻身做主人的農民代表羅巴辛繼續坐在椅子上用誇張搞笑的動作做著他的發財美夢，而柳博芙在失去櫻桃園後重新回到了巴黎，繼續她揮霍無度的日子。

無疑，這出圍繞櫻桃園而展開的劇作是成功的，演員們用誇張搞笑的表演形式展現了不同階層人物代表的優缺點。消失的櫻桃園也意味著封建貴族階級的消亡。