西雅圖華文學校歡慶建校五十週年

位於貝爾優市的西雅圖華文學校於二月四日假Interlake 高中慶祝五十週年校慶暨農曆新年。台北駐西雅圖經濟文化辦事處姚金祥處長、西雅圖華僑文教中心陳敏永主任與夫人、僑務諮詢委員孫樂瑜皆到場祝賀。同時在校長楊嘉文及前校長曾淑華費時一年多的籌畫與準備，總計有十五位前校長及多位曾在學校任教的資深老師到場觀禮並接受表揚。

節目由注音班學生以及志工家長舞龍隊表演【飛龍獻瑞】拉開序幕。楊校長歡迎並感謝所有貴賓及全校親師生參與這個極具歷史性的慶祝活動，緊接著學校理事主席代表學校理事們感謝過去五十年所有校長、老師、家長、助教們對學校的付出與努力。姚處長與陳主任也分別上台祝賀西雅圖華文學校。姚處長致詞表示，十年樹木百年樹人，教育為百年之大計，期勉該校繼續推動海外僑教工作，以傳揚下一代台灣傳統文化。陳主任致詞感謝歷任校長及長年犧牲奉獻予僑教工作老師的辛勞與付出，並強調僑教為僑務工作之根本，致力提升海外華語文教育水準，是國家軟實力的展現。深盼未來共同為海外二代子弟的華文教育而努力。

西雅圖華文學校雖然歷經五十年歲月的洗禮，但在世代交替中，依然保持青春與活力。學校師生與家長精心策畫排練了許多別出心裁的慶祝節目: 包括學前班學生唱歌跳舞向大家拜年、師生快閃秀說吉祥話、扯鈴、山地舞、量詞歌、繞口令。加上全校老師合唱老歌、服裝文化秀，搖滾熱舞等。會中並撥放與前任校長們訪談的紀錄影片，當司儀搭配投影片逐一介紹歷任校長上台及回顧任內對學校的貢獻時，令人動容。之後也介紹學校資深老師們上台接受表揚並合影留念。除了動態節目，另有校史文物、學生作品展覽，及新年習俗益智遊戲攤位的擺設。典禮結束後，全校師生及貴賓們共享團圓聚餐，校慶五十週年及農曆新年慶典在熱鬧溫馨的氣氛下圓滿結束。