西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看舞台劇 Stage Play】

櫻桃園

日期：2月3日至19日

時間：2pm/7:30pm

地點：ACT Theatre

詳情：http://www.acttheatre.org/

《櫻桃園》是俄羅斯著名劇作家安東•契訶夫（Anton Chekhov）最後一部作品，除了反映當時俄羅斯正處於一場震撼人心的革命邊緣，也是契訶夫對生命的一份反思。故事背景落在莫斯科郊外一個鄉村地區，Ranevskaya夫人與她的家人，朋友和僕人正在面對社會，政治和經濟變化的邊緣，這些改革將會徹底地改變他們的生活。老一輩的家庭成員和僕人努力控制惡化的生活方式，年輕一代卻不斷被推進不確定的未來。低劣、滑稽、嚴肅和不敬，他巧妙地利用戲劇說明，人類唯一不變的是不斷改變，我們如何能擁抱不同的變化是一個必須探討的話題。《櫻桃園》是第三齣ACTLab跟Seagull Project合作的劇目，由John Langs執導，以一個創新獨特的方法把契訶夫劇本呈現在舞台上。

【看展覽 Exhibition】

雅各布勞倫斯：移民系列

日期：1月21日至4月23日

時間：星期一至二休息；星期三及五至日10am-5pm；星期四10am-9pm

地點：Seattle Art Museum

門票：成人 $19.95; 長者/軍人優惠 $17.95; 學生/青年 $12.95; 12歲以下免費

詳情：http://www.seattleartmuseum.org

為了慶祝這個城市最受歡迎的藝術家之一—雅各布勞倫斯誕生100週年，西雅圖藝術博物館特別介紹勞倫斯的傑作：移民系列。這個史詩系列透過交字及和圖片，紀錄了非洲裔美國人從農村南部到工業北部的大遷移，以及他們在第一次世界大戰後的幾十年生活。出生於1917年的在新澤西州，勞倫斯的父母在第一次世界大戰期間從美國南方遷移到北方。他是第一個非洲裔美國藝術家在主要商業畫廊舉行展出，對比當時許多其他非裔美國藝術家未受到專業考慮。勞倫斯於1971年在西雅圖華盛頓大學獲得終身職位，並於1986年退休為退休教授。



Rube Goldberg之藝術

日期：由 2月11日開始

時間：10am-5pm

地點：MoPOP

門票：成人 $25; 長者/學生 $22; 軍人優惠 $19; 青年 $16; 4 歲以下免費

詳情：http://www.mopop.org/

從自動雨傘到自動刮背器，只要你能想到，Rube Goldberg都能發明出來。70年來漫畫家Rube Goldberg不斷創作及發明，是次展出觀眾有機會看到近90個展品，從原始的圖紙、和動畫到3D拼圖，他創造了一個夢幻而又充滿政治品味的獨特世界。而Goldberg的自營餐巾發明繪圖更被選為美國郵政服務「漫畫帶經典系列」一部分，於1995年發布，以紀念百年的報紙漫畫。