Wells Fargo x The Museum of Flight 慶祝農曆新年活動 道說中華民國偵察戰機任務

在每個月的首個星期四,市民除了能到飛行博物館 (The Museum of Flight) 享用免費入場優惠,該館更特別延長開放時間,供參觀者盡情一覽各項展品。適逢農曆新年,為與一眾市民送猴迎雞,博物館特意在上週四 (2日)舉行賀歲活動,不但邀請到西雅圖華夏之聲合作團 (The Seattle Chinese Chorus) 在 William M. Allen Theatre 進行表演,亦特備「黑貓和黑蝙蝠冷戰偵察中隊」講座及交流平台,讓市民能在第一手經驗下探悉冷戰時期兩隊飛行員的故事。

當天活動吸引多名市民參與,會場安排在展館大堂設立剪紙藝術工作坊,提倡深博源遠的中華文化。而同場亦得滿座的「黑貓和黑蝙蝠冷戰偵察中隊」講座由前台灣飛行機組成員親身講解當時的計劃及任務,是次節目被指是一個極罕有的機會,因為這些曾是被政府規定為「不能談論」的資訊。出席的小組成員包括 U-2 飛行員 Johnny Shen 及 Cheng Wei、前黑蝙蝠隊 P2V OPS 隊長 Jim Winn及前黑蝙蝠導航員 Tsoming Ho 和P2V飛行員 Jinding Yin 的家屬。

1953年韓戰結束,東西兩方陣營進入冷戰時期,美國渴望搜集中華人民共和國的電子情報,同時撤退到台灣的中華民國政府需要美國援助。黑蝙蝠及黑貓中隊正是台美合作的產物,兩隊主要負責蒐集情報、救濟物資、空降情報員及多個重要特種任務。由於任務屬於高級機密,隊員進入黑蝙蝠後可說與外界隔絕,機身及隊員製服並無任何標記以達至最高的間碟效用。直至1974年,偵察任務被撤停,一共有15架飛機被擊落或意外墜毀,殉職人員達148名,佔全隊三分之二。隊員的死訊一度被隱瞞,至1992年部份殉職官兵的家屬才得到直式通知,從而申請死亡撫恤並成立衣冠塚。講者 Kelly Liu 及 Sara Yin 回憶家人曾是部隊的一份子,慶幸台灣政府重新檢視黑貓和黑蝙蝠冷戰偵察中隊的成就,成立黑蝙蝠中隊文物陳列館以表當年犧牲奉獻、保衛國土的先輩們紀念之意。

另一新春環節—西雅圖華夏之聲合作團的演出緊接當晚的慶祝活動。男女合聲分別演唱多首著名金曲如《百合花》、美國民謠《Shenandoah》、《And I Love You So》、《搖籃曲》和《’O Sole Mio》等,合唱團帶給觀眾男女混聲、全男聲、全女聲、獨唱、二重唱共九項表演,16首歌曲,演出歷時近兩小時,於晚上九時完結,讓歡樂無盡的夜晚更添精彩。