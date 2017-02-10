俄富豪擬在太平洋再建一個「俄羅斯」重現帝國盛世輝煌

羅曼諾夫王朝是統治俄羅斯的最後一個也是最強盛的王朝，在其治下，俄羅斯由東歐一個閉塞小國擴展為世界強國。眼下，一名雄心勃勃的俄羅斯富豪制定了一個發展大計，他打算在太平洋上再建一個「俄羅斯」，重現羅曼諾夫王朝的盛世輝煌。

據英國《衛報》網站2月6日報導，俄羅斯富豪安東·巴科夫和他的妻馬麗亞打算從太平洋島國吉里巴斯手中租下三個無人居住的小島，然後在這裡從零開始建造「另一個俄羅斯」。目前，雙方談判已進入後期。

1917年，末代皇帝尼古拉二世被迫退位，羅曼諾夫王朝結束。巴科夫一直希望能夠親眼見到這一俄羅斯歷史上最強盛王朝的風采，多年來，他走訪世界多地，像黑山共和國、科克群島等，想要找到一個適合重建羅曼諾夫王朝的合適地點。

如今，巴科夫把目光投向南太平洋。這位俄羅斯富豪向吉里巴斯政府提出租賃三個無人居住的小島——莫爾登、斯達巴克和米利尼魯姆，用作「另一個俄羅斯」專案的建造基地，同時，他還會投資數億美元來發展吉里巴斯的經濟、興建旅遊基礎設施。

巴科夫和吉里巴斯政府表示，這三個小島完全無人居住且未經開發。而巴科夫的「另一個俄羅斯」項目是吉里巴斯迄今為止收到的數額最大的投資方案。

巴科夫的兒子米哈伊爾在2015年底最先與吉里巴斯政府接觸。今年年初，巴科夫與吉里巴斯總統塔內提·馬茂會面，後者決定帶領一眾政府官員親自前往莫爾登、斯達巴克和米利尼魯姆三個島嶼進行實地考察。此次考察預計會持續一個月，至2月底結束，屆時吉里巴斯政府將決定是否與巴科夫簽署協議。

「我們之所以看中吉里巴斯，是因為這裡氣候宜人，人口稀少，擁有大片無人居住的島嶼。我們的財政資助顯然能夠令當地人受益。」巴科夫說，他計畫在島上建造機場和港口、太陽能發電廠、淨水廠、醫院、學校和職工公寓，除此之外，環保酒店和魚類加工廠將會是島上建造工程的重中之重，「我們還會發展熱帶農業、建立一所俄羅斯帝國大學」。

據巴科夫估計，整個工程將需要10至15年的時間才能完工，可提供多達1000個就業崗位。首期工程將向吉里巴斯政府注入1.2億美元（約合8.25億元人民幣）資金，然後再投入2.3億美元（約合15.8億元人民幣）在莫爾登島上修建基礎設施。