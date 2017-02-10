加州欲做移民庇護州 特朗普揚言砍加州預算

針對美國加州正在討論立法成為移民庇護州，美國總統特朗普猛潑冷水，除了威脅將取消對加州的聯邦撥款，也砲轟加州「失去控制」。

加州民主黨議員在州參議院提出SB54號法案，建議加州成為庇護無證移民(俗稱非法移民)的州，禁止地方執法部門利用公共資源來調查、拘捕或盤問涉及移民的執法行動。

對此特朗普極為惱火，認為加州在跟他唱反調。特朗普昨晚在接受福斯新聞網訪問時表示，如果加州立法者通過要成為庇護州，那麼「如果我們有必要的話，我們將會停止聯邦撥款，顯然這是一項武器。」特朗普又補充指，「我們(指聯邦政府)目前給加州巨額的錢」。

特朗普在福斯新聞網的訪問中表示，他反對庇護城市，並稱庇護城市是荒謬的，「他們(指無證移民)到處犯案，造成很多的問題。」特朗普強調，接受經費的州和城市就該把錢花在刀口上。「如果他們還是執意要當庇護城市，我們也只好這樣做了（指砍聯邦撥款），這是我們最有力的武器。」

提出SB54號法案的加州參議院副議長凱文·德萊昂（Kevin de Leon）表示，這項先進的立法草案，可以為移民提供全加州範圍的保護，讓地方執法人員不需要配合聯邦的執法行動。

加大系統 首當其衝

儘管特朗普揚言以停止撥款作為報復，又稱聯邦撥給加州巨額的預算，但美國媒體國家廣播公司NBC報導指出，在全美50個州當中，加州獲得的聯邦撥款僅佔第46位。不過，一旦特朗普真的取消聯邦對加州的撥款，首當其衝的將是加州大學系統UC，因為加大系統從聯邦政府取得的撥款至少有90億美元，作為相關的獎助學金以及研究經費等。

特朗普在去年底的總統大選輸掉加州。他昨天在福斯新聞網訪談中表示，「加州在很多方面都失去控制，選民們也同意『否則加州人就會投票給我了』。」他又強調，不希望對任何州或任何人取消聯邦撥款，但「城市和州必須要適當的配合才能拿到錢」。

特朗普自認有助洛城申奧 不確定移民禁令影響

特朗普表示，他自認對洛杉磯申辦2024夏季奧運提供了幫助，但不確定引發爭議的旅行禁令會不會傷害洛杉磯獲選的機會。

特朗普在接受紐約體育媒體「Westwood One Sports Radio Network」訪問時表示，他曾受託協助洛杉磯申辦奧運，而他自認和國際奧會官員的談話，對洛杉磯提供了幫助。

特朗普说：「美國奧會成員曾要求我幫忙说話，我做了。而且我認為，已經幫了忙。」特朗普表示，接下來就看事情發展了，如果他們選擇了洛杉磯，「我會感到高興和光榮，並全力支持」。

特朗普说：「我的確曾和歐洲奧委會成員交談過。而我認為，他們很高興能和我談話。他們希望我背書，我明確答應。我希望奧運在洛杉磯舉辦，那將會很棒。」

不過被問到，美國政府禁止難民和7個主要是穆斯林的國家人民入境是否會影響洛杉磯申辦奧運，特朗普表示，他並不確定，但強調國家安全是首要之務。特朗普说：「嗯，我不知道，但無論如何，我們必須有國家安全，我們必須知道誰將進入我們國家。」

申辦2024奧運的3個城市為美國洛杉磯、法國巴黎以及匈牙利布達佩斯。國際奧會將在2017年9月集會，投票選出主辦城市。

洛杉磯曾在1932年和1984年兩次主辦夏季奧運，正極力爭取成為自1996年亞特蘭大奧運后，第一個主辦奧運的美國城市。巴黎則希望申辦成功，用來紀念上次主辦奧運(1924年)屆滿100周年。至於布達佩斯被各界認為機會不大。