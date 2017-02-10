市長穆雷提出警員監督三大「改變」

（編譯：劉健）西雅圖市長穆雷近日在臉書直播聊天中澄清並解釋了幾項來自市長辦公室申請立法的提案內容。

提案的主要目的是重組西雅圖的警察監察部門，並創建一個來自平民社區的警察委員會。穆雷解釋道：「這不是一個隻針對警察監督的提案，這並不會建立一個警民敵對的關係。」我們應確保在警察和平民之間有一個互相信任的「中間人」，一個發現事實存在的問題或應保障的權益，而並不偏袒與任何一方的客觀的中立方。

市長辦公室的律師華納（Lan Warner）是該項提案共同始發人，與市長共同提出的議案中主要包括以下三項主要建議變動：

1.創建西雅圖社區警察委員會

提案建議成立一個永久任命制度的15人委員會，其成員將會以類似目前城市人力資源部招聘員工的方式組建，人選將由市長，市議會，以及委員會本身決定。華納說道，委員會的成員資格將要求對警察制度本身的相當瞭解，而且要在社區中有足夠的威信及名望。這座城市將尋求不同類型的委員會成員，尤其是會尋求來自不同地理位置（地區）的成員。作為委員會的成員將有能力審查政策和警察程序。但委員會將不會有類似紀律人員的執法能力，他們會將情況及命令直接彙報給警察局長。

2.新設警察獨立問責辦公室（OPA）

獨立問責辦公室將監督問責制度付諸行動（警察行為調查），辦公室有權傳喚警員問責審查。其最高領導人將由市長任命，辦公室將由經宣誓的監督者以及文職人員組成。

3.新設監察長職位

這將是一個新設立的職位。在提案中，監察長的位置將推薦由OPA的審計師的人選兼任，這將使得該監察長權利和執法程式的更為獨立。監察長將負責處理和調查西雅圖警察的投訴事件和政策變動，同時，監察長將擁有傳喚警員問責審訊的權利。「這將是我們現今監察系統整體的巨大進步。」華納說道。

目前，該項議案的立法程式進行至市議會的表決議程中。