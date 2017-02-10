法國前總統將受審影響法國大選

法國一名法官下令，法國前總統薩爾科奇將因一起非法競選資金案受到審判。這一消息對法國總統大選會有影響嗎？

有人指責薩爾科奇領導的政黨在2012年法國總統競選期間造假賬，目的是隱瞞其領導的政黨人民運動聯盟（UMP Party）在競選中（超出法定開支上限）所用的1800萬歐元資金。薩爾科齊一再否認他當時知道超支的情況，說他把當時競選集資活動的事宜交給了下屬。

就上述法官的決定，薩爾科奇的律師發表聲明說，他將對薩爾科奇受審一事提出上訴，因為有關案件是由兩名法官聯合處理的，但現在只有其中一名法官簽署了審判薩爾科奇的命令。

2014年，薩爾科奇成為第一位被員警拘留的法國前國家元首，那次他涉嫌的案件是一個不同的案子，但也是和競選中非法資金有關。

他將是法國1958年建立的這屆共和國裡第二位受審的前國家元首：2011年法國前總統希拉克被判濫用公共資金等被判兩年緩刑。

薩爾科齊在2012年的總統大選中敗給奧朗德，他領導的政黨改名為共和國人黨，但他去年底在黨內的初選中敗給了法國前總理菲永，未能在今年的大選中再次決逐法國總統。這次薩爾科奇將面臨審判的消息公佈時，其他法國重要的政治人物也就資金問題受到公眾質疑。

擊敗了薩爾科奇的菲永，一度被看好將成為競選總統的熱門人物，但近日陷入「空餉門」：他的妻子和孩子被指拿佔公務資金。

薩爾科奇將受審判的消息無疑給這個中右派政黨參加這次總統競選進一步增加難度，可能使其選民分化。

極右崛起

目前幾乎所有民調顯示，法國極右翼政黨國民陣線候選人勒龐將贏得4月23日首輪總統大選的勝利，但誰將在第二輪與勒龐決一高下成為這次法國大選的關鍵問題。法國今年來的經濟狀況不佳、社會貧富分化、高失業率和發生系列恐怖襲擊的社會形勢，讓國民陣線在政壇崛起。

英國脫歐、美國特朗普上臺也被「發誓要向全球化和伊斯蘭極端主義宣戰」的勒龐讚賞，她宣揚「愛國」高調，承諾將和歐盟重新就法國的歐盟成員國地位進行談判。如果談判一旦失敗，將在法國舉行脫歐全民公決。

在法國政壇的左翼，目前被認為可以和勒龐一爭高下的馬克龍主張親歐、親自由貿易。但他去年才脫離社會黨轉而自己建立新黨「運動黨」，此外他也還在與其他左派爭奪選票。

薩爾科奇將受審的消息會對法國選民和總統選舉產生什麼樣的影響，在目前大選前景不明之際更受到關注。