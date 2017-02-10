特朗普父女雙簧：對華公共外交新常態？

作為美國第45任總統，特朗普竟然「忘記」給中國拜年，這打破了十幾年曆任美國總統的慣例，不禁讓許多中國網友失望。

國內各種媒體也在猜測這背後的動機。 再聯想到特朗普上任後還未和習近平總書記通電話，就更加令人生疑。特朗普是不是在故意公開怠慢中國領導人，無視中國春節傳統? 這是否意味著中美關係台面下暗潮洶湧，山雨欲來風滿樓？一時間貿易戰即將開打，南海戰事一觸即發的各種解讀大行其道。

當然另外一種解讀也可以說，這是他的個人風格，他壓根就不在乎這些台面上的繁文縟節，大家不必過度解讀。

然而無論動機為何，這都無法否認特朗普本人不給中國面子的事實，而這恰恰是中國很在乎的。有意思的是，就在特朗普「忘記」給中國拜年的同時，他的大女兒伊萬卡卻接連出招，先是在推特上曬她女兒阿拉貝拉用中文唱《新年好》的視頻， 後又攜女參加中國大使館新春招待會，一時間伊萬卡和阿拉貝拉高顏值現身的照片和視頻傳遍國內各大媒體，讓不少人鬆了一口氣。

不管怎麼說，伊萬卡是在對中國釋放善意無疑。一些媒體也把這稱之為「女兒外交」或「孫女外交」。和特朗普本人的態度比起來，頗有唱雙簧的架勢，父親唱白臉，女兒唱紅臉的意思。而這對父女雙簧的戲碼也許會變成對華公共外交的新常態。

值得一提的是，中美關係的建立也是始自乒乓外交的推動，按尼克松總統的話說「我從未料到對中國的主動行動會由乒乓球隊訪問北京的形式得到實現」。聯繫起來看，這些看似普通的小舉動也許背後蘊藏著巨大的外交能量。

儘管如此，無論特朗普女兒如何對中國釋放善意，這究竟多大程度上會轉化成對華友好政策則是個現實性的問題。從現實主義的角度來看，中美關係的很多矛盾是結構性的。中國的崛起無疑會挑戰美國的全球地位，削弱其全球利益。

特朗普本人的商人背景也決定了他更加看重務實的經濟利益，要把他「美國優先」的策略執行到底，從中國這只肥羊上薅羊毛是計劃中必不可少的一步，中國能不能頂住壓力則是中美關係未來走向的關鍵。

從這個層面來說，美國總統拜不拜年，打不打電話，給不給面子都是虛的。太在意這些細節，說到底還是不自信的表現，是中國渴望獲得世界超級大國的認可，而真正的大國是不需要別人來認可的。

對中國來說，經濟利益和全球領導力才是實實在在的東西。什麼時候中國能做到真正的寵辱不驚，不必在意美國總統的面子功夫，那是自信的大國。