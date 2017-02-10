空乘人員機智解救被拐賣女孩

（編譯：劉健）近日，在西雅圖飛往三藩市的航班上，阿拉斯加空乘人員Shelia Fedrick憑藉著自己警覺的觀察力及此前接受培訓的經驗，成功解救了一名或將被人口販賣的女孩。

據NBC新聞報導，在當日的航班上，Shelia注意到在乘客中有一位14歲左右的女孩，其金髮十分油膩，其精神狀態和模樣與坐在一旁的「男監護人」衣冠楚楚的形象反差很大。當Shelia試圖和兩人交談時，女孩始終保持沉默，而「男監護人」警惕性很高，一直在逃避問題。「我在飛機的衛生間內留下了筆和紙條，並暗示她（女孩）去衛生間，結果女孩在紙條上留下了求救信號。」Shelia在收到求救信號之後，直接通知了機長並聯繫了地面員警。在飛機降落於舊金山的同時，涉嫌販賣人口男子被抓捕，女孩獲救了。

由前空乘人員Nancy Rivard 創辦的「航空大使國際」，是一個致力於提供人道主義服務並與航空公司聯手打擊犯罪的組織。組織其中的一個重要任務，便是培訓像Shelia一樣具有反犯罪意識的訓練有素的工作人員，盡可能多地發現人口販賣犯罪的跡象，盡可能早的拯救受害者。尤其是在超級碗杯賽時期前後的罪案高發期，酒店和機場出入口等主要樞紐都更加需要工作人員嚴格而警覺的監控。

航空大使表示，接下來的反犯罪培訓還將進一步開展，培訓人員範圍包括從事旅遊行業的機場員工，酒店員工，旅遊公司以及地面交通運輸的司機和執法人員。

「在遇到疑似人口販賣的事件時，所有人都將有責任去給予幫助和救助，千萬不能坐視不理。」這已經不是Shelia解救的第一個女孩，多年前Shelia也曾經救助過另一位女生，如今該女生已經步入大學。如果沒有Shelia的救助，女生目前的境地和女生家庭所遭受的悲愴將難以想像。

對於打擊人口販賣犯罪，每一位民眾都應盡一份力。正如Shelia所呼籲的那樣：「如果你看到了什麼，請勇敢地站起來發聲。」