西雅圖房價漲幅三年內最小

（編譯：陸雨陽）西雅圖地區一直是在全美國範圍內房產業最火爆的地方，但彷彿隨著冬季氣溫降低，房產業的火爆程度也有所下降。

根據西北數據資料庫（the Northwest Multiple Listing Service data shows.）週一發布的數據顯示，金郡房價在今年一月漲幅為百分之6.9，是自去年以來漲幅最小的。在去年的某些時候，房價漲幅曾達到今日的三倍。

據業內人士介紹，房價漲幅通常會在冬季放緩，但是這次的放緩程度相比從前特別明顯。從一月份的調查數據來看，金郡平均住房售價為52萬，是過去十一個月以來的最低價。

而這一房價漲幅下降的現象在西雅圖尤為明顯。平均每棟房子與去年相比只上漲了百分之2.7，遠低於去年同期的百分之24的漲幅。這是近三年來西雅圖地區房屋漲幅最小的一次。

現在的平均房價63萬和去年夏天的房價最高點相比下降了約3萬美金。西雅圖西部和安妮皇后區的平均房屋售價甚至出現了兩位數的下滑。

然而，可供賣家挑選的房屋卻少之又少，上月金郡掛牌出售的房子僅約1600棟，打破了上個月剛創下的的史上最低記錄。而掛牌出售的好房子會迅速被人搶走，正因如此，西雅圖地區的房產市場正在出售的房屋非常少。房產經紀人說房屋賣家始終掌控著房屋市場的局勢。買房率在全美增長了百分之二十。

儘管如此，西雅圖地區的房價漲幅和美國其它大都市相比還是偏高的，只有普吉灣地區漲幅略低於全美平均漲幅，司諾庫米郡的漲幅較去年相比增長了11.6%。

「真正的問題是買家未來是否可以不被迅速攀升的房價所拖累，很遺憾答案為否。」房產代理人摩漢說。