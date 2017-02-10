調查稱澳洲7%天主教神職人員涉性侵兒童

澳大利亞「機構對性侵兒童事件回應皇家調查委員會（Royal Commission into Institutional Responses to Child Sex Abuse）」所作的一項調查顯示，在1950年至2010年間，澳大利亞全國天主教神職人員中有7%被指有性侵兒童的行為。

「機構對性侵兒童事件回應皇家調查委員會」是澳大利亞政府根據「皇家調查委員會法」在2013年建立的一個調查委員會，任務是調查有關機構對性侵兒童指控作出的反應。這個調查委員會是澳大利亞進行此類調查的級別最高的委員會，其調查範圍也涉及其他非宗教機構的同樣問題。

調查委員會獲悉，有4440人聲稱自己在1980年至2015年間成為性侵事件的受害者。調查委員會在調查過程中聽取過數十名受害人證詞，這些人講述了遭受神職人員性侵的悲慘經歷。一名受害者說，他在天主教男子學校的教室裡受到老師的性侵，老師當時命令其他學生不要看他們。

在委員會聽取的另一起案件中，一名神職人員被指持刀威脅一名女孩，要求女孩跪在他的兩腿之間。

調查委員會在星期一（2月6日）公布的統計數據顯示，澳大利亞全國大約1000個天主教機構被指發生過性侵，在1980年至2015年間遭性侵指控的人員有1880人。

女性受害者的平均年齡為10.5歲，男性受害者的平均年齡為11.5歲。從報案的平均時間來看，每起性侵事件的報告時間為33年。

儘管調查委員會的調查對象包括學校和體育俱樂部等非宗教機構，但是調查結果顯示，60%的受害倖存者來自宗教機構，而其中的三分之二屬於天主教教會。

澳大利亞天主教會的數位高級神職人員將在未來幾個星期向調查委員會作證，委員會的最後報告將在今年年底發表。