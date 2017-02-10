韓國糧食自給率跌破50% 農副產品全面失守

韓國農業部門最新公佈的統計資料顯示，韓國去年非飼用糧食自給率跌破50%大關，僅為48.4%。同時，農副產品市場也全面失守，牛肉、海鮮和水果等產品自給率大幅下降。

一些業內人士分析，出現這一情況的主要原因是進口產品與本土產品相比價格低廉並且口味豐富，更迎合韓國消費者需求。

韓國農林水產食品部5日公佈的資料顯示，韓國2016年非飼用糧食自給率僅為48.4%。相比之下，2010年這一數據為55.6%。而飼用糧食則高度依賴進口，進口率高達97%。

韓國糧食自給率連年走低。2015年，包括飼用糧食在內，該國糧食自給率已跌至24%。

統計資料同時顯示，韓國農副產品市場也全面失守。據韓國農村經濟研究院推算，去年韓國牛肉自給率為37.7%，13年來首次跌破40%。與此同時，澳大利亞和美國進口牛肉則銷量大幅攀升，消費量分別佔據韓國進口牛肉市場的49%和42%。

進口水產品也佔據了韓國市場的半壁江山。在易買得大型綜合超市，去年水產品銷售額中進口產品占49%。而2010年，這一數據僅為20%。

蔬果類產品中，胡蘿蔔自給率大幅下跌，從2000年的93%跌至去年的45%。美國柑橘、智利葡萄等進口水果也蠶食韓國市場，比重增至三成多。

在各大型超市，啤酒、餅乾和調味料類產品中，進口產品銷售額占比高達20%至40%，比三四年前提高了10個百分點以上。