香港2017特首選舉:三位候選人政綱比拼

香港行政長官選舉提名期將於下周（2月14日）開始，除林鄭月娥外，其餘三名主要候選人──曾俊華、葉劉淑儀及胡國興──已經公布政綱。

【政制】

現況：

何時落實「雙普選」──即由普選選出特首及全數立法會議員──一直是香港社會關注的要點。2014年8月31日，全國人大常委會頒布的決定，提名委員會的組成、限定特首候選人人數等的規定，令不少香港人認為真正普選已成泡影。

「8·31決定」是其中一個促成「雨傘運動」的原因之一，香港立法會其後亦否決香港特區政府提出的政改方案。

曾俊華：

提倡重啟政改，爭取早日實現雙普選。不過，曾俊華指8·31決定是政改基礎。「8·31決定是（人大）常委設立的，亦不是由香港可以任意更改。」

另外，曾俊華說，若當選，他會在任內推動曾於2003年激起50萬市民上街遊行、有關國家安全的基本法23條立法。他說：「23條是一個憲制責任，經過回歸二十年後仍未做到是可惜的。」

葉劉淑儀：

目標亦是重啟政改，她認為不應該推翻人大8·31決定，並應該以8·31決定為政改基礎。

曾因23條碰得焦頭爛額的葉劉淑儀認為，香港有「憲制責任」完成23條立法，維護國家安全及領土完整。

胡國興：

形容重啟政改是「首要工作」，爭取在2022年普選行政長官，亦有計劃逐步擴大提名委員會的委員人數，最終目標是香港合資格選民人數都成為提名委員會委員。胡官（胡國興為退休法官）曾說，毋需更改8·31決定，但將如實反映各大政黨的意見，或能令北京推出新的決定。

另外，胡國興支持基本法22條立法，禁止中央人民政府不能干預香港自行管理的事務。胡國興指，假如政改獲得通過，才能創造23條立法的環境。

【經濟】

現況：

香港GDP雖一直有增長，但增長幅度被競爭對手新加坡拋離。香港經濟依賴金融、地產行業，產業單一化。另外，香港稅制多年未有太大變化，企業利得稅最高是16.5%。

曾俊華：

前財政司司長指，政府應積極支援初創企業（start-up）、亦應大力推動金融科技（fintech），令香港成為金融科技樞紐。

曾俊華經濟政綱亦對「一帶一路」大力著墨。他認為，香港應繼續舉辦「一帶一路」高峰論壇、在「一帶一路」沿線國家推廣香港的專業服務及科創企業等。

不過，曾俊華提出的稅制改革最令人曯目。他建議研究引入累進式利得稅──即是說，越賺得多的企業，面對的稅率將會越高。另外，他亦提倡探討引入負入息稅制度。假如市民收入低過一個水平，將不用繳稅，及得到政府的補助。

葉劉淑儀：

經濟政策的目標有三個：擴闊經濟架構、縮窄貧富差距、與市民共享經濟成果。她指香港政府保守的財政政策過時，需要推動「推動新公共理財概念」，善用盈餘，為市民紓困。

她亦有提出協助漁農業向高科技及高增值的方向發展。

胡國興：

胡官認為香港應積極配合中央政府提出的「一帶一路」的策略，提供各種金融、融資、設計、會計、 諮詢、調解等服務。

另外，他亦提出發展創新科技業，以達致產業多樣化的目的。胡國興在政綱內指，共享型經濟是未來大勢，但香港法律僵化窒礙共享型經濟的發展。

【房屋】

現況：

房屋是嚴重困擾香港的難題。過往十多年，香港樓價升幅驚人，更與香港市民收入脫軌，劏房、棺材房、甚至太空倉等畸形房屋層出不窮。現時香港有約29%人口於公屋單位居住，由於供應不足的關係，合資格申請者需等候4.5年才能「上樓」。

曾俊華：

曾俊華提出的房屋政策最重要的目標是令全港六成人口能以公營房屋作居所。不過除了公屋單位外，還包括資助出售單位（即是居屋及夾心階層房屋）。他提倡增建公屋、居屋及推動市區重建，以增加房屋供應。

葉劉淑儀：

她提出了短、中、長期的措施去解決香港的房屋問題。短期措施包括：公開土地招標價格，避免發展商天價落標；居屋與家庭入息中位數掛鉤等。葉劉淑儀建議的中期措施，包括推動新發展區及新市鎮、在維港以外填海等。長期措施則有成立土地發展局，作土地長遠規劃。

胡國興：

除了增建公屋及居屋外，胡國興提出劃出「港人首次住屋」用地，只限沒有持入任何物業的港人用戶購買。另外，他提倡發展棕地（已被破壞的農地）及成立棕地資料庫。

【教育】

現況：

香港教育制度一直為人詬病，而應否廢除小學生的能力評估亦成為社會焦點。另外，香港於2012年曾爆發反國民教育示威，最後政府決定撤回國教科。

曾俊華：

他提出取消所有全港系統性評估，糾正操練的風氣。他建議加強科學、科技、工程、數學教育，及在學校課程引入將編程（Coding）概念。

曾俊華認為，將中國歷史列為初中必修科，並同時加入香港歷史，包括基本法及「一國兩制」。

葉劉淑儀：

同樣支持廢除全港性系統評估（TSA）。她的政綱亦提及將中國歷史列為初中必修科。她亦提倡加強社工及心理諮詢服務，避免更多學生自殺。

胡國興：

胡官指，要重新評估全港性系統評估，衡量是否要保留。至於中史科，他認為值得獨立成科，但加入香港歷史或會「令學生囫圇吞棗」。他的政綱亦指，政府應把握時機，降低師生比例，推行小組或小班教學。