30年後全球十大經濟體 排名第一是谁？

普華永道日前發佈2050年全球經濟發展前景報告，若以購買力平價(PPP)計，預計中國將成為全球第一大經濟體，GDP占全球比重約為20%。美國則將把全球第二大經濟體的寶座「拱手」讓給印度。

具體來看，2050年，全球最大的10個經濟體分別是中國、印度、美國、印尼、巴西、俄羅斯、墨西哥、日本、德國和英國。這意味著，在E7國家中，除了土耳其，將全部躋身全球前十大經濟體。而法國則跌出前十行列。

普華永道同時指出，若以購買力平價計，當前中國已經成為全球第一大經濟體。而若以市場匯率計算，中國GDP水準可能在2030年之前超過美國，「若以該指標計算，考慮到新興市場的平均物價，全球經濟動能並無如此劇烈的變化。」

人均GDP水準方面，普華永道預計，到2050年，中國人均GDP排名將處於中等水準，與美國的差距也在縮小。2016年，美國人均GDP水準約為中國的四倍，而到2050年，差距將縮小為兩倍。

對於中國長期經濟前景，普華永道認為，固定資產投資仍是中國經濟增長的關鍵因素，但也將面臨邊際回報遞減和低水準私人投資這兩項挑戰。此外，崛起的中產階級將帶來規模6萬億美元的消費市場，為全球最大。

EU27「靠邊站」，「E7時代」即將來臨

根據報告，全球經濟動能正在向E7國家轉移。E7國家包括中國、印度、印尼、巴西、俄羅斯、墨西哥以及土耳其。

追溯到1995年，E7經濟總量約為G7的一半；2015年，二者經濟總量基本相當。到2040年，E7經濟總量將是G7的二倍，成為全球經濟增長的主要動能。到2050年，E7國家GDP占全球比重將從35%飆升至近50%。

而EU27前景則轉向暗淡，預計到2050年，歐盟國家GDP在全球所占比例將不足一成，這一比例甚至不及印度。在歐盟範圍內，波蘭將成為發展速度最快的經濟體。

普華永道還指出，當脫歐過渡期影響逐漸消退，英國經濟增速有潛力超過歐盟國家的平均增速。

事實上，以購買力平價計算一國經濟早已引發了學者的質疑。

早在2011年，國家統計局局長馬建堂就指出，各國購買力平價的比較非常複雜，包括聯合國統計委員會組織的PPP研究仍被公認為研究性質、探索性質。「因此，用PPP來衡量中國和美國的經濟總量也只有參考的價值。」

北京大學國家發展研究院教授黃益平觀點類似，其此前對《第一財經日報》表示，購買力平價的計算方法是一種好的方法，但鑒於資料的完全可得性及可靠性並不能得到保證，通常得出的結論並不靠譜。「購買力平價要真的做到科學就必須窮盡所有的商品和勞務價格統計，但這根本是不可能的。」