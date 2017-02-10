PM2.5可能會極大增加老年女性患癡呆症的風險

近日，一項由美國南加州大學主持進行的最新研究表明，PM2.5，即直徑不大於2.5微米的細顆粒物（主要來自汽車、發電廠）可能會極大增加老年女性患癡呆症的幾率，包括阿爾茲海默病引發的癡呆症。該成果發表在了1月31日出版的《自然》(Nature)旗下的《轉化精神病學》(Translational Psychiatry)期刊上。

據南加州大學網站上刊登出的一份研究報告稱，居住在細顆粒物超過美國環境保護局(Environmental Protection Agency)設定上限地區的老年女性一般認知功能下降以及患癡呆症的可能性分別高出81%和92%。如果這一研究結果同樣適用於普通人群的話，大氣污染可能要為高達21%的癡呆症病例負責。

此次研究論文的作者之一，現任職于南加州大學萊昂納德·大衛斯老年醫學學院（USC Leonard Davis School of Gerontology ）的教授凱萊布·芬奇(Caleb Finch)博士表示，「化石燃料產生的細顆粒物可以通過鼻子進入大腦。大腦中的細胞會把這些顆粒物當作入侵者從而做出炎症反應。經過一段時間，炎症反應可能會惡化，並促使阿爾茨海默病的發展。」

他補充說：「儘管空氣污染和阿爾茨海默病之間的聯繫是一個新的科學前沿領域，但我們現在有證據證明，空氣污染就像煙草一樣對不斷老化的大腦是有害的。」

對於攜帶APOE4基因的女性來說，受嚴重空氣污染影響的可能性更高。 APOE4是一種會增加患阿爾茨海默病的風險的變異基因。

另外一名作者，來自南加州大學凱克醫學院（Keck School of Medicine of USC）預防醫學副教授陳居泉（Jiu Chiuan Chen）博士介紹說：「這是第一次在美國進行此類研究，並且是首次找到科學證據證明一種會增加患阿茲海默病風險的重要基因可能與加速大腦老化的空氣顆粒物有關。」

此前，英國有科學家們曾進行研究發現大氣中的細微顆粒污染物會進入人體肺部、血液循環系統以及大腦之中。他們認為這些進入大腦的污染物可能與老年癡呆症有關聯，但是並沒有給出證明。

去年9月份，英國蘭卡斯特大學的科學家對37名捐獻者的大腦組織樣本進行了分析檢查。這37人中有29人生前住在墨西哥城，年齡在3歲到85歲之間。墨西哥城曾被稱為世界十大空氣重度污染城市之一。另外8人來自英國的老工業城市曼徹斯特，年齡從62歲到92歲，部分患者死于神經變性疾病。

研究人員在這些腦組織樣本裡發現了大量呈圓形納米球狀的磁性納米顆粒——磁鐵礦，每一克腦組織裡就發現了上百萬個磁鐵礦顆粒。這些磁鐵礦顆粒則是來自包括汽車尾氣、工業加工、發電廠以及燃煤等燃燒源釋放的物質。

研究負責人馬厄教授（Barbara Maher）指出這些顆粒能產生自由基，而自由基被認為是老年癡呆症的成因之一。