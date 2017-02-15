像煙灰一樣鬆散 – 畢淑敏

近年結識了一位員警朋友，好槍法。不單單在射擊場上百發百中，更在解救人質的現場，次次百步穿楊。當然了，這個「楊」不是楊樹的楊，而是匪徒的代稱。

我向他請教射擊的要領。他說，很簡單，就是極端的平靜。我說這個要領所有打槍的人都知道，可是做不到。他說，記住，你要像煙灰一樣鬆散。只有放鬆，全部潛在的能量才會釋放出來，協同你達到完美。

他的話我似懂非懂，但從此我開始注意以前忽略了的煙灰。煙灰，尤其是那些優質香煙燃燒後的煙灰，非常鬆散，幾乎沒有重量和形狀，真一個大象無形。它們懶洋洋地趴在那裡，好像在冬眠。其實，在煙灰的內部，棲息著高度警覺和機敏的鳥群，任何一陣微風掠過，哪怕只是極輕微的歎息，它們都會不失時機地騰空而起馭風而行。它們的力量來自放鬆，來自一種飄揚的本能。

鬆散的反面是緊張。幾乎每個人都有過由於緊張而慘敗的經歷。比如，考試的時候，全身肌肉僵直，心跳得好像無數個小炸彈在身體的深淺部位依次爆破。手指發抖頭冒虛汗，原本記得滾瓜爛熟的知識，改頭換面潛藏起來，原本涇渭分明的答案變得似是而非，泥鰍一樣滑走……面試的時候，要麼扭扭捏捏不夠大方，無法表現自己的真實實力，要麼口若懸河躁動不安，拿捏不准問題的實質，只得用不停的述說掩飾自己的緊張，適得其反……相信每個人都儲存了一大堆這類不堪回首的往事。在最危急的時刻能保持極端的放鬆，不是一種技術，而是一種修養，是一種長期潛移默化修煉提升的結果。我們常說，某人勝就勝在心理上，或是說某人敗就敗在心理上。這其中的差池不是指在理性上，而是這種心靈張弛的韌性上。

沒事的時候看看煙灰吧。他們曾經是火焰，燃燒過，沸騰過，但它們此刻安靜了。它們毫不張揚地聚精會神地等待著下一次的乘風而起，攜帶著全部的能量，抵達陽光能到的任何地方。