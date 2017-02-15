東學西漸 – 大學選科與工作的關係

這個星期的話題更像是大學生存法則討論：大學選科與工作之間的關係。這個星期，筆者邀請到西雅圖地區知名的就業策劃師Andy為讀者提供一些意見。Andy是鵬翺就業諮詢中心 (Prime Opt, www.prime-opt.com) 的合夥人，擁有多年在財富100公司工作的經驗，深知大公司招聘流程和面試技巧，能為學生提供寶貴意見。

對於畢業後找工作而言，在暑假或者閑餘時間實習非常重要，因為招聘經理都是先看學生有沒有工作經驗，再決定是否提供工作機會。如果在學校讀書期間沒有機會實習，那麼在學校裏做學科報告的經驗就變得重要。學生應該要利用實習或者做學科報告的機會，建立分析、演講、解難的能力，從而說服僱主自己是一個有工作能力的人。

修讀科目故然需要考慮個人興趣，但Andy同時提醒，在大學選修的個別課程也要考慮清楚。在大學裏有一部分課程與工作要求關係比較緊密，例如是某些電腦軟件的應用，或者辦公室工作、溝通技巧。如果學生能夠在成績單或者簡歷上顯示自己有修讀過這些科目，將會對學生找工作非常有用。不然，學生便有可能要在畢業之後自行尋找資源學習，有可能成本較高，或者學習效果不如在學校裏跟著教授學習理想。如果在學校有機會考取一些證書，對找工作會非常有利，學生可以的留意這些機會。

人在美國的留學生為數不少，很多都有意繼續留在美國生活。Andy提醒留學生，在美國工作的相關規定其實與學生本科的主修科目直接相關。現時相關條文規定，除了科學、技術、工程和醫學類學科，主修其他科目的所有學生在畢業之後都只有一年時間可以留在美國工作。如果想留在美國更長時間，申報主修科目的決定就變得舉足輕重。

最後，不少大學都有就業輔導中心。例如華盛頓大學和私立的西雅圖大學，都有就業輔導中心，並由專業人員提供就業協助或者修改簡歷等服務，但是學生要留意：報考不同行業工作，準備的個人技能和簡歷都略有不同。並非所有學校的就業輔導中心都有資源，可以提供所有行業的專業輔導。因此，學生應該以學校的就業輔導中心資源作為基礎，再去建立屬於自己的技能，找工作自然事半功倍。

作者簡介：

michelleMichelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。如有問題或意見，請致函info@profedvice.com。