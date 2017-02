【新劇推介】

Big Little Lies 美麗心計

類型:犯罪/喜劇

頻道:HBO

首播日期:02/19/2017

劇情改編自 Liane Moriarty 同名暢銷小說,故事講述三名中產階級的母親過著看似完美幸福的人生,但隨著祕密及謊言的出現,她們的生活即將出現不一樣的風波。由著名影星Reese Witherspoon、Nicole Kidman及Shailene Woodley 領銜主演,劇集還未首播已獲得觀眾的關注,部份是因為在現時的電影/電視的工業下,很少劇集專注探討「媽媽」這個身份,尤其是年屆40的婦女。而是次共七集的系列由著名導演Jean-MarcVallée 全力執導,他曾是獲六項奧斯卡金像獎提名電影 Dallas Buyers Club 及 Wild 的導演,而Wild 更成功地為Witherspoon和Dern贏得了提名,因此今次的合作預計會帶來更多的火花。

【熱播電影推薦】

The Great Wall 長城

類型:動作/科幻

導演:Zhang Yimou

上映日期:02/17/2017

《長城》是一部2016年美國和中國大陸合拍的史詩式歷史奇幻動作片,是張藝謀首部執導的英語電影,也是迄今為止在中國拍攝的最大規模電影。由全球超級巨星 Matt Damon主演,參與演出的還有景甜,Pedro Pascal (佩德羅帕斯卡),Willem Dafoe (威廉大法) 和劉德華。故事講述來自英國的僱傭兵一行幾人來到11世紀時的中國,試圖尋找傳說中的火藥並帶回歐洲,卻誤打誤撞發現了一項浩大的工程。而這項工程就是被世人所知的萬里長城,他們見證了一支古代精英部隊為保衛人類抵抗未知生物的入侵,在舉世聞名的古長城上與未知恐怖生物展開生死決戰。

【新專輯推薦】

Sampha《Process》

評分:84

風格:Alternative R&B

廠牌:Young Turks

英國音樂家Sampha的首張錄音室專輯,第一首單歌 “Timmy’s Prayer” 在上年五月發佈,《Process》終於在本月三日正式發行,並隨即榮登多本音樂雜誌的「2017年最佳專輯」榜上。Sampha 除了有多媒體樂器混音的觸覺,其中 “(No One Knows Me) Likes The Piano” 一曲中他以自彈鋼琴伴奏,唱出他騷靈的情緒。