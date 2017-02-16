埃德・默里市長及西雅圖市議會招募志願者加入全新的社區參與委員會

埃德・默里市長及西雅圖市議會正在招募社區成員來加入本市新成立的社區參與委員會（CIC）。此委員會於2016年6月的行政命令下誕生，并根據11月的法令條例正式建立。它將為西雅圖市的政策、策略和社區資金管理程序提供意見與建議，以塑造公平的公共傳播和公民參與模式。

「西雅圖市需要在各社區內建立更好的橋樑以連結社區居民，」埃德・默里市長講。「弱勢群體社區必須擁有參與城市規劃和政策制定的機會。這個全新的委員會將引導西雅圖市制定反映民意的政策與倡議。如果西雅圖市的目標是成為對所有人公平的城市，那麼政府必須帶頭聽取更多居民的意見與建議，以確保我們能真正代表我們所服務的多元化社區。」

這個由16位成員組成的委員會於埃德・默里市長的行政命令下Executive Order誕生。社區參與委員會將為西雅圖市關於在城市決策過程中展開公平的公眾參與方面的重點、政策和策略提供建議。它還將為市政府提供處理社區資金方面的建議，並協助市內各部門制定社區參與計劃。

「社區參與委員會將使西雅圖所有居民享受一個有效參與政治進程的機會，」市議員 Tim Burgess 講。「只有當我們在城市決策過程中融入多元化的經驗並優先考慮公平的代表性和包容性，市政府才能發揮其最大效用。」

社區參與委員會將由16位委員組成——其中7位將由市議會（按議會區）指派，另有7位由市長指派，其中一位將任命給來自于西雅圖市「來參與項目」 Get Engaged的青年人。最後2位將由前面指派的14位委員選舉產生。全部委員席位須經市議會確認。

在起初階段，委員會會議將在西雅圖市政廳舉行。委員們將無償參與且必須保證每月將3至6小時的時間投入委員會工作。

如果您有興趣加入社區參與委員會，請於 3月1日（週三）下午5點前完成網上申請。從1月27日起，繁體中文、韓文、索馬里文、越南語、西班牙語和他加祿語版本的申請表將登出在網站上。

如果您無法在網上提交申請，請撥打 206-684-0464，聯絡西雅圖鄰里關係部。他們會將申請表郵寄到您的地址，您也可以於工作日早8點至下午5點間到西雅圖市政廳——600 Fourth Avenue, 第4層領取。如果郵寄申請表，請確保郵戳印於3月1日前。請將申請表郵寄到：Tom Van Bronkhorst, Seattle Department of Neighborhoods, PO Box 94649, Seattle, WA 98124-4649。

欲了解詳情，請撥打 (206) 233-3954 ，或電郵NewDON@seattle.gov 聯繫 Tom Van Bronkhorst。您也可以查閱社區參與委員會網站以了解更多內容。http://wwwqa.seattle.gov/neighborhoods/community-involvement-commission