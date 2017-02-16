西雅圖亞裔美國電影節 2017年劇目

（版權所有，轉載必究）第五屆西雅圖亞裔美國電影節（SAAFF）將在2017年2月23至26日舉行，並率先在SIFF Cinema Egyptian 進行開幕首映，其餘55 部電影亦會分別在 Northwest Film Forum 播放。SAAFF今年的主題為 #StarringUs，繼續實行強調亞裔美國人聲音，觀點和歷史的使命，是次篩選的獨立電影不但多由本土亞裔美國人製作，更專注反映西雅國亞美社區豐富的多樣性。以下為本年度節目精選：

開幕之夜

A Taste of Home

有想過雜碎的來源嗎？到底是中國還是意大利先有麵條？他們是如何把紙條放進幸運曲奇呢？主持人 Val Tan 遊過百年歷史的西雅圖唐人街/國際區，探訪五間最古老美式中菜餐館，與你一起尋找「家的味道」。

Who Killed Donnie Chin

2015年7月23日Donnie Chin在西雅圖唐人街/國際區被殺，他曾經是鄰居的守護天使，而他的謀殺案仍至今未解。

Year of the Dragon

大多數的西雅圖人都知道，這城市充滿李小龍的文化遣產，到現在還有不少遊客參觀他的墳墓，以紀念他在美國電影電視上留下的標記。可是這只是李小龍故事的一面。 在他大部分的職業生涯中，他被萊塢工作室固定類型化，及時常被認為不適合擔任主角。西雅圖詩人 Troy Osaki 在一段強大的獨白裡傳達李小龍的精神，重新審視亞裔演員在美國的挑戰。

Massive Monkees: The Beacon

團隊於90年代中期開始已是當地嘻哈舞蹈的娛樂中心，在贏得多個世界冠軍及在霹靂舞社區獲得許多其他榮譽後，在西雅圖中心經營自己的工作室，繼續教導，感化和激勵所有年齡的人。

Meh’s Tammakhoung

一個年輕人與他奶奶的關係，因為一份木瓜沙律配方而愈來愈近。該電影的導演乃是ACRS東南亞年輕男子組織 (ACRS Southeast Asian Young Men’s group)的一份子，而此組織專門為難民和移民家庭裡就讀中學的東南亞年輕人提供服務。

Tyrus

Pamela Tom 屢獲殊榮的傑作，紀錄 105歲的中美視覺藝術家Tyrus Wong 跨越多種藝術媒體的驚人工作範圍，以及他如何在20世紀充滿種族歧視的美國中開展自已個人和職業旅程。經過十七年的制作，導演以精緻的藝術，尖銳的鏡頭，和從Tyrus Wong口中評論的自己，記錄這位藝術家的獨特風格。早期的好萊塢視覺風格及迪士尼動畫電影 Bambi (1942) 深深受到他中西合壁的影響，而這齣電影更對紀錄片傳統和美國社會在糾正歷史錯誤方面做出了重要貢獻。

Tiger Hunter

一個關於年輕印度人Sami Malik 的故事，他在70年代來到美國立志成為一個工程師以打動他的童年情人，並希望人稱「老虎獵人」的父親能為自己感到驕傲。

劇目時間表，購票及詳情遊覽 http://seattleaaff.org/2017/schedule/ 大部份電影將設有小組討論或導演問答環節。