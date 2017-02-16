西雅圖最好的意大利餐廳都在哪？

（版權所有，轉載必究）雨濛濛的冬天裡，寒風吹起來特別刺骨，縱使已經把自己裹得密實，身體為了保暖還是把熱量消耗得很快。於是乎為了補充能量，無論是咕嚕叫的肚子還是蠢蠢欲動的味蕾，它們都準備就緒想要外出搜獵美食佳餚。這個時候享用一頓富有濃郁芝士及厚切意粉的意大利菜，配上一杯葡萄美酒，確實不失為一個好主意。假如你也是一個講究的吃貨，不妨看看西雅圖最好的意大利餐廳都在哪。

健康主義: Dueminuti

「健康麵食」對不少採用效率休閒概念的餐廳可說是一個不可能的任務。兩位來自意大利托斯卡納 (Tuscany) 的廚師卻一翻傳統，並在Captol Hill 實行低碳水化合物含量的精湛麵食。客人可先選擇不同的意大利麵條，再選擇醬料如西西里香蒜薄荷杏仁醬或柑橘開心果醬配燉雞，廚師Filippo Fiori 在麵團加入藜麥，大米，黑麥，玉米和豆，這個組合不但提供更多的纖維和蛋白質，更令客人在不用顧慮麵條帶給身體的糖份下，安心享用。

一代傳奇的後續：Carmine’s Bellevue

穿上白色外套的服務員捧過一碟又一碟的小牛肉來到餐桌上，然後豪邁地灑上如雨傾下的帕馬森芝士，這樣的姿態動作令人聯想起曾在Pioneer Square的一代意大利餐廳傳奇— Il Terrazzo Carmine。Carmine Smeraldo 之子繼承父業，現時在面向Bellevue 市中心公園的新地址上帶給客人精緻的菜餚，這些經過日月磨練的菜色一吃就知道不平凡。

追求完美的麵條：Raccolto

主廚 Brian Clevenger 準備麵條的方式，依然有舊金山的一套：把自製麵條輕灼，再放進滾熱的鍋裡與醬料一併煮熟。這步驟看似細微，卻成功使們們的麵條有別於其他一般的意大利餐廳。再者，他們採用地區最新鮮的材料，專注在海鮮和蔬菜的菜色，融合美國西北口味又不失自己的風格。

好氣氛，好心情：San Fermo

在Ballard Ave上有一個意大利奇蹟：兩個城市最古老的完整房子連接起來，變成一個既時尚又寬敞的餐廳。好客的服務員會確保你有一個完美的體驗，在奉上精心烹煮的意大利菜的同時，客人亦能置於良好的環境氣氛中，享受各種美味的食物。

三文治王國：Pellegrini Italian Market

意大利菜除了麵條，他們的三文治也特別出名，而Pellegrini Italian Market 提供了在西岸可說是罕見的三文治菜單。在貨架上除了擺滿葡萄酒瓶，其熟食櫃充滿了開胃菜，新鮮的麵食和醬汁，及各種意大利餅乾。主打三文治的他們把披薩麵團分層，加上配料折疊再烘烤，用上紅醬料及頂級羊肉肉丸，滿足味蕾的不同需要。

意人的比薩：Pizzeria 88

位於Capitol Hill 的比薩店，老闆是來自蒙德羅 (Mondello)家族，這間餐廳提供那不勒斯 (Neapolitan) 的風格，已經吸引不少當地意大利人去光顧。他們的比薩約一個餐碟的大小，薄脆的外圍加上豐富的材料如洋蔥片，茴香香腸，羊肉，蘑菇，芝麻菜和山羊芝士。

食物卡車上的千層麵：Mangia Me

食物卡車上的新鮮千層麵感覺太大膽？Mangia Me告訴你只要材料新鮮，其他都不成問題！特別是他們的黑色魷魚墨水意大利麵條，與歐芹荷蘭芹，辣椒片和沙丁魚的配搭，加上刺山柑和大量大蒜。這個想法是由Alex Kong 帶起，他自小在家族意大利餐館長大，學懂製作麵條的技巧。他們的意大利羊肉餛飩，五層bechamelfest烤寬麵條不花一會兒全都售罄。