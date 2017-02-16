9th Circuit（第九巡迴）上訴法院作出判決，維護針對總統 Trump 之行政命令頒佈的暫時限制令，Murray 市長就該判決發表聲明

西雅圖（2017 年 2 月 9 日）— 繼 9th Circuit 上訴法院維護美國地方法院法官 James Robart 針對總統 Donald Trump 之穆斯林禁令行政命令頒佈的暫時限制令後，Edward Murray 市長發表下列聲明：

「我贊成 9th Circuit 維護美國地方法院法官 James Robart 的臨時限制令。本判決將繼續限制總統 Trump 所謂的安全措施，這些安全措施禁止包括難民在內的人們從七個以穆斯林為主的國家進入美國。」

「我特別受到鼓舞是因為法官 Robart 的原裁決尤其強調總統 Trump 試圖將一種宗教信仰凌駕於另一宗教信仰之上。今天的 9th Circuit 判決肯定了美國不存在宗教等級制度。」

「華盛頓州檢查總長 Bob Ferguson 提起這一訴訟是正確的。正如我在 Trump 贏得選舉後立即所說的一樣，我們的價值觀將保持不變，並且西雅圖和華盛頓將繼續包容且歡迎。」

「檢察總長 Ferguson 和他勤奮努力的工作人員本週在法庭上為這些價值觀站隊，明確表達支援宗教包容而非黨同伐異。我們必須站出來反對種族主義和伊斯蘭恐懼症，因為針對我們中任何一個人的歧視就是針對我們所有人的歧視。