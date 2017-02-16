加州水壩危機：美國築壩熱的興與衰

奧羅維爾水壩洩洪道出現決口，湖下游18萬民眾被疏散。（加州水資源部）

美國加利福尼亞州北部奧羅維爾（Oroville Dam）大壩洩洪道出現決口，瀕臨崩塌，當地政府緊急疏散下游費瑟河谷地區近20萬居民，工程技術人員搶修加固洩洪道。經過洩洪疏導，周一水庫水位降到安全水平，險情得到緩解。但今後幾天當地可能出現暴雨，加上積雪融化順流而下，構成新的挑戰。

位於費瑟河（Feather River）上的奧羅維爾高約230米，是美國最高大壩，比著名的胡佛大壩高12米，建於1962-68年，水庫蓄水量44億立方米。當地經過長期乾旱後，遭遇雨雪異常豐沛的冬季，上周水庫水位一度超過警戒線，大壩邊上的緊急洩洪道所在山體出現侵蝕缺口，主洩洪道水泥內壁也部分剝落。

參與搶修的工程人員說，大壩本身目前來看安全無恙。但奧羅維爾大壩危機凸現了加州，乃至美國各地陳舊的水利基礎設施的安全隱患。

奧羅維爾大壩修建時，美國各地興起於20世紀初的築壩熱潮仍未消減。近三、四十年，圍繞水壩，尤其是大型水壩的利弊展開了激烈辯論。理論上講，水壩可以用來控制洪水、提供農田和城市用水、發電、休閒娛樂等經濟效益，但也有諸多副作用，比如改變上下游生態環境、阻塞魚道等。

加州部分地區降雨稀少，甚至整個夏季滴水不見，水庫和灌溉系統是農業的命脈。美國陸軍工兵部隊的數據顯示，州內總共有1585座大小不一的水壩，分別隸屬聯邦政府、州政府、地方政府、私營企業和公共事業公司，其中1140座建於1970年之前，52座建於2000年之後。這些水壩中有半數被視為”潛在高危”，一旦出問題會導致人員死亡，奧羅維爾水壩就在其列。

美國全國而言，高度超過1.83米的水壩將近80000座，規模較小的還有數千座。其中4000多座大壩有坍塌危險，還有一些則跟現行法律有關魚道的規定。它們曾經輝煌、不可或缺，但一些壩已經失去了原來的作用，而維護費用則越來越高。拆壩的呼聲也越來越高。目的包括：恢復魚類自然繁衍生態環境、恢復自然沉積過程和營養物質流動、減少安全隱患。

據環保組織「美國河流」統計，過去20多年裏美國各地拆除了約800座大壩，其中65座是2012年拆的。